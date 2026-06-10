Женщина довольно самокритично оценивает свои навыки обращения со смартфонами и современными приложениями. Однако именно в интернете два года назад на её имя была оформлена кредитная линия в одной из небанковских кредитных компаний.

Изучив договор и другие доступные документы, Расма обнаружила, что её персональные данные совпадают, однако указанный номер телефона ей не принадлежит. Чужим оказался и привязанный к нему банковский счёт.

Рижанка обратилась в полицию и одновременно связалась с компанией Banknote. Там выяснилось, что деньги уже были потрачены на покупку цифрового продукта в социальной сети TikTok.

Тем не менее спустя два года Расма продолжает получать напоминания о необходимости погасить кредит. По её мнению, расследование зашло в тупик, хотя сама женщина считает, что в этой истории всё очевидно и лежит на поверхности.