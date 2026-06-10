По словам эксперта, обычно благосостояние человека растёт постепенно — вместе с опытом, знаниями и профессиональным развитием. Это позволяет научиться разумно распоряжаться деньгами и принимать взвешенные решения.

Однако после вступления в Европейский союз Латвия оказалась в иной ситуации. «Я выдвину тезис, это мое ощущение: Латвия стала богатой раньше, чем умной», — заявил Раевский.

«Обычно человек растет в уме, и вместе с этим растет его благосостояние. Ты становишься умнее, старше, опытнее, работаешь лучше, становишься профессиональнее в своей сфере — и становишься богаче. И тогда ты умеешь обращаться с этими деньгами», — пояснил он.

По мнению политолога, европейское финансирование стало для страны своего рода неожиданным подарком. «Мы получили наследство от богатого дяди. И понеслось. У нас просто оказалось больше денег, чем здравого смысла», — образно охарактеризовал ситуацию Раевский.

Он считает, что именно этим во многом объясняются сложности при реализации крупных проектов и освоении доступных средств: объём ресурсов рос быстрее, чем культура их эффективного управления.

Говоря о новом премьер-министре Андрисе Кулбергсе, политолог выразил надежду, что тот сохранит свой прежний подход к решению проблем. «Когда он был кандидатом в премьеры, его мантрой было: "Нестандартные обстоятельства требуют нестандартных решений". Я надеюсь, что эта мантра не исчезнет после того, как он занял пост главы правительства», — отметил Раевский.