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С юга пришел циклон: Латвию накроет грозовым фронтом

© LETA 10 июня, 2026 10:24

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные погоду в Латвии будет определять циклон, поэтому временами ожидаются дожди, а температура воздуха останется сравнительно низкой.

В четверг Латвию достигнет активный циклон с юга. Погода будет преимущественно пасмурной и дождливой, во многих районах пройдут сильные осадки. Местами, наиболее вероятно во второй половине дня и вечером в восточной части страны, ожидаются грозы.

В пятницу, субботу и воскресенье небо будет переменно облачным, периодически пройдут дожди, местами возможны грозовые ливни. Дневная температура воздуха составит от +15 до +20 градусов, а ночью в отдельных районах может опускаться ниже +10 градусов. Будет дуть слабый или умеренный южный и западный ветер.

Ожидается, что и на следующей неделе временами будут идти дожди, хотя в отдельные дни температура немного повысится.

Из-за осадков повышается уровень воды в реках. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в некоторых районах Латгалии и Видземе на этой неделе он уже поднялся на полметра. Рост уровня воды продолжится и в ближайшие дни.

Температура воды в большинстве рек и озёр составляет от +16 до +21 градуса, а в море — от +13 до +17 градусов.

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