Ранее предприятие Pasažieru vilciens, работающее под брендом Vivi, распространило в социальных сетях призыв помочь установить личность мужчины и откликнуться очевидцев, которые видели нападение на кондуктора и ограбление.

Известно, что нападение произошло на маршруте Рига–Кемери. Нападавший применил физическое насилие и похитил у кондуктора принадлежащую предприятию сумку, в которой находились деньги и рабочее оборудование. После этого, вскоре после полуночи, напавший вышел на станции Кемери.

После происшествия женщину незамедлительно доставили в медицинское учреждение. Других пострадавших нет.

«Наша коллега все еще находится в медучреждении, но ее состояние стабильно. После этой конфликтной ситуации были заметны также следы крови», — рассказала руководитель отдела коммуникаций и маркетинга Vivi Сигита Паула.

Столь тяжелое нападение на кондуктора произошло впервые

Предприятие не имеет права раскрывать подробности о состоянии здоровья кондуктора однако, по словам Паулы, столь серьезное нападение на кондуктора произошло впервые.

«Это абсолютно беспрецедентный случай. Конечно, нашим коллегам нередко приходится сталкиваться с агрессивными пассажирами, но почти всегда все ограничивается словесными оскорблениями или пиханием. Настолько тяжелое нападение с такими серьезными последствиями произошло впервые», — подчеркнула Паула.

Это был ночной рейс и в момент нападения пострадавшая кондуктор находилась в вагоне одна вместе с напавшим.

Для обеспечения безопасности в вагонах установлены камеры видеонаблюдения, а у каждого кондуктора есть нательная камера, передающая звук и изображение в диспетчерский центр.

В подобных ситуациях вызывается полиция, которая прибывает на следующую остановку поезда. Однако в данном случае нападавшему удалось скрыться с места происшествия.

Представитель Госполиции Гита Гжибовска сообщила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Государственная полиция установила личность предполагаемого виновного молодого человека и продолжает расследование в рамках уголовного процесса, начатого по части первой статьи 176 Уголовного закона, то есть по факту разбоя. В ходе обыска по месту жительства молодого человека сотрудники полиции изъяли часть похищенного имущества. Пострадавшая женщина в настоящее время продолжает восстановление в медицинском учреждении», — сообщила Гжибовска.

За разбой с применением физического насилия виновному может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Физическую охрану на ночных рейсах вводить не планируют

После крупных мероприятий, например концертов, а также в других случаях, когда ожидается повышенный пассажиропоток, Vivi направляет в поезд двух кондукторов и сотрудников охраны. Могут ли такие дополнительные меры безопасности быть введены на ночных рейсах? По словам представителя предприятия, пока такая возможность не рассматривается.

«В настоящее время такая возможность не рассматривается, поскольку это означало бы необходимость обеспечивать физическую охрану в каждом вагоне поезда. Поэтому мы выбрали комплексный подход: камеры видеонаблюдения в поездах, специальная подготовка проводников и оперативное реагирование на происшествия», — сказала Паула.

По мнению предприятия, увеличение числа кондукторов на одном рейсе также не снизит существующие риски. В настоящее время рассматривается возможность внедрения дополнительных технологических решений для повышения безопасности сотрудников.