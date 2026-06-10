Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

Одна против грабителя: новые подробности нападения на кондуктора в поезде Vivi (1)

Редакция PRESS 10 июня, 2026 14:19

ЧП и криминал 1 комментариев

Установлена личность мужчины, которого подозревают в нападении на кондуктора поезда на рейсе из Риги в Кемери. Мужчина в субботу, 6 июня, около полуночи напал на кондуктора и похитил сумку с деньгами и рабочим оборудованием, подтвердили в Госполиции. С агрессией пассажиров сотрудники Pasažieru vilciens сталкиваются время от времени, однако подобный случай с применением физического насилия произошел впервые, сообщили в компании. Пострадавшая сотрудница в настоящее время проходит лечение в больнице, сообщает Латвийское телевидение.

Ранее предприятие Pasažieru vilciens, работающее под брендом Vivi, распространило в социальных сетях призыв помочь установить личность мужчины и откликнуться очевидцев, которые видели нападение на кондуктора и ограбление.

Известно, что нападение произошло на маршруте Рига–Кемери. Нападавший применил физическое насилие и похитил у кондуктора принадлежащую предприятию сумку, в которой находились деньги и рабочее оборудование. После этого, вскоре после полуночи, напавший вышел на станции Кемери.

После происшествия женщину незамедлительно доставили в медицинское учреждение. Других пострадавших нет.

«Наша коллега все еще находится в медучреждении, но ее состояние стабильно. После этой конфликтной ситуации были заметны также следы крови», — рассказала руководитель отдела коммуникаций и маркетинга Vivi Сигита Паула.

Столь тяжелое нападение на кондуктора произошло впервые

Предприятие не имеет права раскрывать подробности о состоянии здоровья кондуктора однако, по словам Паулы, столь серьезное нападение на кондуктора произошло впервые.

«Это абсолютно беспрецедентный случай. Конечно, нашим коллегам нередко приходится сталкиваться с агрессивными пассажирами, но почти всегда все ограничивается словесными оскорблениями или пиханием. Настолько тяжелое нападение с такими серьезными последствиями произошло впервые», — подчеркнула Паула.

Это был ночной рейс и в момент нападения пострадавшая кондуктор находилась в вагоне одна вместе с напавшим.
Для обеспечения безопасности в вагонах установлены камеры видеонаблюдения, а у каждого кондуктора есть нательная камера, передающая звук и изображение в диспетчерский центр.

В подобных ситуациях вызывается полиция, которая прибывает на следующую остановку поезда. Однако в данном случае нападавшему удалось скрыться с места происшествия.

Представитель Госполиции Гита Гжибовска сообщила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Государственная полиция установила личность предполагаемого виновного молодого человека и продолжает расследование в рамках уголовного процесса, начатого по части первой статьи 176 Уголовного закона, то есть по факту разбоя. В ходе обыска по месту жительства молодого человека сотрудники полиции изъяли часть похищенного имущества. Пострадавшая женщина в настоящее время продолжает восстановление в медицинском учреждении», — сообщила Гжибовска.

За разбой с применением физического насилия виновному может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Физическую охрану на ночных рейсах вводить не планируют

После крупных мероприятий, например концертов, а также в других случаях, когда ожидается повышенный пассажиропоток, Vivi направляет в поезд двух кондукторов и сотрудников охраны. Могут ли такие дополнительные меры безопасности быть введены на ночных рейсах? По словам представителя предприятия, пока такая возможность не рассматривается.

«В настоящее время такая возможность не рассматривается, поскольку это означало бы необходимость обеспечивать физическую охрану в каждом вагоне поезда. Поэтому мы выбрали комплексный подход: камеры видеонаблюдения в поездах, специальная подготовка проводников и оперативное реагирование на происшествия», — сказала Паула.

По мнению предприятия, увеличение числа кондукторов на одном рейсе также не снизит существующие риски. В настоящее время рассматривается возможность внедрения дополнительных технологических решений для повышения безопасности сотрудников.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол
Важно

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол (3)

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку
Важно

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку (2)

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии
Важно

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом (1)

Важно 18:08

Важно 1 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд (1)

Важно 17:33

Важно 1 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки (1)

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 1 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии (1)

Важно 16:42

Важно 1 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку (1)

Важно 16:11

Важно 1 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников (1)

Мир 14:51

Мир 1 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО) (1)

Важно 14:37

Важно 1 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать