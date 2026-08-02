В связи с аварией движение по шоссе значительно замедлено.
На месте происшествия работают медики Службы неотложной медицинской помощи и спасатели.
В ДТП, по информации Госполиции пострадал один человек — мужчина 1986 года рождения, он находился в автомобиле, который вызвал столкновение, и после аварии был доставлен в больницу.
Причиной столкновения, по сведениям полиции, стало несоблюдение дистанции: водитель одной из автомашин врезался в ехавший впереди автомобиль и в результате образовался «паровозик» с участием двух «тойот» и одного «опеля».
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