На месте происшествия работают медики Службы неотложной медицинской помощи и спасатели.

В ДТП, по информации Госполиции пострадал один человек — мужчина 1986 года рождения, он находился в автомобиле, который вызвал столкновение, и после аварии был доставлен в больницу.