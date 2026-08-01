Уже известно, что к весне 2027 года бывший овощной павильон планируется приспособить под торговлю мясной продукцией. Предусматривается также возможность временно разместить там торговцев рыбой.
Концепция развития Рижского центрального рынка предусматривает постепенное восстановление исторических павильонов путём последовательной подготовки новых торговых помещений и перевода торговцев. Только после этого должна быть начата реконструкция следующего павильона. Параллельно продолжается восстановление молочного павильона, где после окончания работ планируется создать современный фудкорт.
Чтобы приспособить павильон, торговля в нём прекращается и до середины августа в другие торговые места на Центральном рынке будут переведены торговцы промтоварами.
В павильоне предусмотрена перестройка полов и инженерных коммуникаций, сооружение холодильных камер и систем. Общие затраты на проведение работ, согласно плану, составят около 1,9 миллиона евро.
С 2023 года, когда к предприятию Rīgas nami перешло управление Центральным рынком, в его развитие и в проведение неотложных работ было вложено свыше 4,4 миллиона евро. На эти деньги восстановлена крыша овощного павильона, металлические кровельные конструкции и подвал, укреплены металлические кровельные конструкции молочного павильона и проведены некоторые другие работы.
Как уже сообщалось, в июне из-за опасности был закрыт мясной павильон. В связи с возникшим кризисом ушло в отставку правление Rīgas nami.
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