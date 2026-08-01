Концепция развития Рижского центрального рынка предусматривает постепенное восстановление исторических павильонов путём последовательной подготовки новых торговых помещений и перевода торговцев. Только после этого должна быть начата реконструкция следующего павильона. Параллельно продолжается восстановление молочного павильона, где после окончания работ планируется создать современный фудкорт.

Чтобы приспособить павильон, торговля в нём прекращается и до середины августа в другие торговые места на Центральном рынке будут переведены торговцы промтоварами.