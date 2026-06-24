В Персидском заливе заблокированы более 1000 судов: страховая компания

Согласно анализу немецкой страховой группы Allianz, в Персидском заливе остаются заблокированными около 1150 судов, несмотря достигнутую США и Ираном договоренность о прекращении военных действий. Крупнейший немецкий страховщик оценивает стоимость заблокированных судов и их грузов примерно в 125 млрд долларов, пишет агентство dpa в среду, 24 июня.

На решение проблемы с судоходством потребуются недели

Таким образом, для решения этой проблемы потребуется несколько недель, даже если ситуация нормализуется, считают эксперты Allianz. "Судоходство является заложником этого конфликта", - заявил старший эксперт по морскому страхованию в дочерней компании Allianz Commercial Юстус Хайнрих (Justus Heinrich). По данным Allianz, до войны США и Израиля против Ирана через Ормузский пролив ежедневно проходило около 140 судов.

По словам эксперта, неопределенность на море сохраняется, несмотря на достигнутые договоренности. "Международная морская организация, а также Объединение немецких судоходных компаний (VDR) заявляют, что пока не могут оценить опасность для экипажей и судов", - пояснил Хайнрих. По его словам, пока ситуация не прояснится, судоходство не будет возобновлено. "Даже если обстановка нормализуется, на прохождение всех застрявших судов через Ормузский пролив, безусловно, уйдут недели", - отметил Хайнрих.

Судоходство через Суэцкий канал сократилось на 80 процентов

Кроме того, по-прежнему сложной остается ситуация с судоходством через Красное море и Суэцкий канал. "Сейчас через Суэцкий канал проходит на 80 процентов меньше судов", - указал эксперт Allianz.

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы угрожают международному судоходству на этом маршруте с начала военной операции Израиля в секторе Газа осенью 2023 года. В результате большинство судоходных компаний направляют свои суда в обход Африки, что увеличивает протяженность маршрута на несколько тысяч морских миль, пояснил Хайнрих.