«К сожалению, FID не готов решить вопрос с обеспечением контакта поставщиков с MERE. И хотя юристы FID работают, главный вопрос по-прежнему остается без ответа: увидят ли вообще наши производители свои деньги с замороженных счетов и когда это произойдет? Этот вопрос полностью выходит за рамки юридической компетенции FID — здесь необходима политическая воля правительства и Министерства финансов. Где позиция Кулбергса? Предприниматели имеют право знать о своих финансовых перспективах», — заявил Данусевич.

Данусевич также сообщил, что FID в срочном порядке готовит разрешение, которое позволит передавать скоропортящиеся продукты — мясо, колбасы и яйца — благотворительным организациям и приютам, чтобы продукты не пришлось уничтожать.