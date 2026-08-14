По словам Данусевича, руководитель юридического отдела FID связалась с ним по собственной инициативе и сообщила, что ведомство готовит соответствующее разъяснение. Оно должно объяснить предпринимателям, к кому и каким образом они смогут предъявлять требования о взыскании задолженности.
«К сожалению, FID не готов решить вопрос с обеспечением контакта поставщиков с MERE. И хотя юристы FID работают, главный вопрос по-прежнему остается без ответа: увидят ли вообще наши производители свои деньги с замороженных счетов и когда это произойдет? Этот вопрос полностью выходит за рамки юридической компетенции FID — здесь необходима политическая воля правительства и Министерства финансов. Где позиция Кулбергса? Предприниматели имеют право знать о своих финансовых перспективах», — заявил Данусевич.
Данусевич также сообщил, что FID в срочном порядке готовит разрешение, которое позволит передавать скоропортящиеся продукты — мясо, колбасы и яйца — благотворительным организациям и приютам, чтобы продукты не пришлось уничтожать.
При этом, по словам главы LTA, FID не может решить вопрос с обеспечением контакта между поставщиками и «Mere».
Главным нерешенным вопросом Данусевич называет судьбу денег латвийских производителей, которые компания им должна. Он утверждает, что FID не располагает полномочиями решать, когда и смогут ли предприниматели получить средства с замороженных счетов. По его мнению, для этого необходимы решения правительства и Министерства финансов.
Данусевич также сообщил, что интересы «Mere» в Латвии теперь представляет местное адвокатское бюро. LTA намерена обратиться к нему с консолидированным списком задолженностей латвийским производителям и потребовать их погашения.
При этом приведенные Данусевичем сведения о планах FID и дальнейших действиях LTA являются его сообщением; официальной позиции правительства по вопросу возврата средств производителям в публикации не приводится.
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