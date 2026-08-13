Майор предположил, что Россия, вероятно, будет применять против потенциальной цели те средства, которые окажутся эффективными — будь то ракеты или боевая техника. Сооружения на границе служат прежде всего препятствиями, затрудняющими продвижение противника. Сложность заключается в том, что все подобные заграждения должны прикрываться огнем, быть заминированы и так далее, пояснил Слайдиньш. Он добавил, что одной линии, безусловно, недостаточно: необходимы дополнительные рубежи — второй и третий, — эшелонированные в глубину территории.
«Очевидно, что в первой линии можно проделать брешь или обойти ее, из-за чего все остальные усилия окажутся бессмысленными. Лишь при наличии второй и третьей линий, расположенных в глубине, можно говорить об устойчивой обороне», — отметил Слайдиньш.
Например, в период независимости Латвии планы обороны страны опирались на реку Айвиексте, озеро Лубанс и реку Педедзе. Однако история уже показала, что линию Мажино — возведенную непосредственно на границе — противник просто обошел. В то же время Советский Союз впоследствии не смог воспользоваться старой «линией Сталина»; таково личное мнение исследователя военной истории Я. Слайдиньша.
Украина применяет стратегию глубоко эшелонированной обороны, при которой силы и заграждения размещаются в несколько рядов (эшелонов), уходящих вглубь территории. Оборона не ограничивается одной лишь линией фронта. Если противнику удается прорвать один участок, он сталкивается со следующими рубежами обороны, огневыми точками и резервами. Во время своего недавнего визита в Украину Я. Слайдиньш отметил, что украинцы непрерывно укрепляют вторую и третью линии обороны, используя «зубы дракона», противотанковые рвы, траншеи, дополнительные заграждения («зубы»), колючую проволоку и прочие средства.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
1 мнение читателей
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.