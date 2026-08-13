«Очевидно, что в первой линии можно проделать брешь или обойти ее, из-за чего все остальные усилия окажутся бессмысленными. Лишь при наличии второй и третьей линий, расположенных в глубине, можно говорить об устойчивой обороне», — отметил Слайдиньш.

Например, в период независимости Латвии планы обороны страны опирались на реку Айвиексте, озеро Лубанс и реку Педедзе. Однако история уже показала, что линию Мажино — возведенную непосредственно на границе — противник просто обошел. В то же время Советский Союз впоследствии не смог воспользоваться старой «линией Сталина»; таково личное мнение исследователя военной истории Я. Слайдиньша.