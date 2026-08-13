— Основа любого настоящего хита — мелодия. Можно сколько угодно говорить о сложных аранжировках или современных технологиях, но если мелодия цепляет человека, он запомнит ее после первого прослушивания.

Иногда приходится слышать, как кто-то говорит: «Да у Раймонда Паулса всего три аккорда…» На это я всегда отвечаю: «Попробуйте сами сложить эти три аккорда так, чтобы их потом пел весь мир». Настоящая песня — это не количество нот. Это эмоция, настроение и способность остаться в памяти на долгие годы.

— Есть ли песни, которые настолько часто звучали в эфире, что вы больше не хотите их слушать?

— Конечно, есть. Особенно учитывая то, что я много лет проработал диджеем. Есть композиции, которые лично я уже, наверное, добровольно не включил бы. Но у радиоведущего нет права руководствоваться только собственным вкусом. Мои музыкальные предпочтения — это всего лишь мои предпочтения. Они не могут быть единственным ориентиром. Люди разные, у каждого свои любимые исполнители, свои воспоминания и эмоции, связанные с музыкой. Поэтому, работая на радио, я всегда думаю прежде всего о слушателях, а не о себе.

— Как вы считаете, люди слушают музыку ради эмоций или ради воспоминаний?

— Думаю, что одно невозможно отделить от другого. Иногда новая песня цепляет буквально с первых секунд, хотя раньше ты никогда ее не слышал. Если это произошло, значит, исполнитель уже сделал главное — сумел вызвать эмоцию. А бывает иначе. Достаточно услышать несколько первых нот старой композиции, и ты мгновенно переносишься в определенный момент своей жизни.

Музыка удивительным образом умеет хранить воспоминания. Наверное, именно поэтому хорошие песни живут десятилетиями. Они становятся частью биографии каждого человека, который когда-то их услышал.

Читайте книги!

За долгие годы работы Эдмунд Кашевский добился огромного профессионального признания. Но когда наш разговор зашел о главном достижении в жизни, ответ оказался совсем не связанным ни с радио, ни с музыкой.

— Что вы считаете своим главным достижением?

— Самое большое достижение в моей жизни — это мой сын. На одном из его дней рождения я пошутил: «Сынок, я сделал для тебя три важные вещи: помог появиться на свет, научил кататься на лыжах и водить машину. Все остальное ты сделал сам».

В этой шутке большая доля правды. Очень приятно видеть, как ребенок становится самостоятельным человеком, находит свой путь и принимает собственные решения. Для родителя это, наверное, и есть настоящее счастье.

— Были ли у вас иллюзии, которые со временем разрушились?

— Конечно. Думаю, у каждого человека есть момент, когда кажется: вот еще немного — и все станет идеально. Но жизнь быстро возвращает на землю. Чаще всего наши иллюзии разбиваются о совершенно простые вещи — быт, финансовые вопросы, реальность. Это касается любой профессии.

Мне в каком-то смысле повезло. Всю жизнь я занимался тем, что действительно люблю. И еще мне за это платили. Наверное, это и есть идеальная ситуация для любого человека.

— За что вы благодарны своим ошибкам и неудачам — в карьере и в личной жизни?

— За то, что они сделали меня сильнее. Любые трудности закаляют. Они учат идти дальше, даже когда кажется, что все складывается не так, как хотелось бы.

Мой отец когда-то дал мне два совета, которые я помню всю жизнь. Первый: учи языки, они обязательно пригодятся. Второй: никогда не оставляй начатое дело незаконченным. Мне кажется, именно эти слова во многом сформировали мой характер. Иногда очень хочется все бросить. Но если ты уже начал путь, нужно идти до конца.

— Если бы вам дали несколько часов эфира без каких-либо ограничений, о чем бы вы говорили?

— Я бы просто создавал настроение. Эфир — это всегда отражение состояния ведущего. Если ты искренний, слушатель это почувствует. Но есть одна вещь, которую я повторяю молодым коллегам уже много лет. Читайте книги! Когда человек читает, он не просто увеличивает словарный запас. Он учится мыслить, строить логические связи, представлять образы.

Радиоведущий должен уметь рисовать картины словами. Ведь слушатель ничего не видит — он только слышит твой голос. Если ты способен с помощью слов создать в голове человека живую картину, значит, ты настоящий ведущий. А если сказать нечего… Тогда лучше действительно поставить хорошую музыку!

Лада МИРОНОВА