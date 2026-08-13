Мы встретились с Эдмундом Кашевским в радиостудии, откуда он ведет программу «Вечерний променад», которая заслуженно пользуется огромным успехом у слушателей.
30 лет у микрофона
На счету Эдмунда Кашевского тысячи проведенных эфиров, концертов и городских мероприятий. Со стороны кажется, что работа радиоведущего и работа шоумена очень похожи. Но действительно ли это так?
— Эдмунд, как в вашей жизни появилось радио? Это была ваша осознанная мечта?
— Я никогда не мечтал о карьере радиоведущего. Все получилось неожиданно. Меня пригласили помочь на одну из самых популярных радиостанций. Там иногда возникали технические проблемы, и знакомые диджеи предложили: «Приходи, выручи». Так я оказался за микрофоном. Это было на рубеже 80-х и 90-х. Можно сказать, что радио само нашло меня.
— Если сравнить Эдмунда Кашевского, впервые севшего к микрофону, и Эдмунда Кашевского сегодня, то что изменилось?
— Как говорят в Одессе, это две большие разницы. Главное, что приходит с годами, – это опыт. Его невозможно купить ни за какие деньги. На радио я уже больше тридцати лет, и все, что умею сегодня, — результат практики.
Когда я начинал, в Латвии практически никто не готовил ни радиоведущих, ни телеведущих. Да и сейчас полноценной профессиональной школы, на мой взгляд, нет. Приходилось всему учиться самостоятельно. Мне очень помог опыт, который я получил еще в конце 70-х, когда оказался среди первых диджеев в Латвии. Именно тогда сформировалось понимание профессии.
Вообще, я считаю, что у каждого человека есть две самые большие ценности — здоровье и опыт. А все остальное приходит со временем.
— Существует у вас какой-то сценический образ или в эфире вы такой же, как в жизни?
— Никакого специального образа у меня нет. Я никогда не пытался играть роль или изображать кого-то другого. Мне кажется, именно это и помогает работать столько лет. Не нужно помнить, где ты настоящий, а где придуманный персонаж. Не нужно постоянно переключаться с одной роли на другую.
Я всегда говорю: какой есть — такой есть. Нравится — прекрасно. Не нравится — не ешьте! Я не деньги, чтобы нравиться всем!
Наверное, именно искренность и является самым важным качеством для человека, который ежедневно разговаривает с тысячами слушателей.
— Вы много лет совмещаете две профессии — радиоведущего и шоумена. В чем между ними разница?
— На самом деле граница между ними не такая уж большая, как может показаться. И в эфире, и на сцене ты должен удерживать внимание людей, вести их за собой, создавать настроение.
За свою жизнь я провел огромное количество концертов и мероприятий самого разного масштаба: например, pre-show «Евровидения» или джазовый фестиваль в Коктебеле с аудиторией 20-30 тысяч на футбольном поле. И везде задача одна — сделать так, чтобы зрителю или слушателю было интересно.
Нужно чувствовать аудиторию, понимать ее настроение, вовремя пошутить, вовремя сделать паузу, сменить темп.
Разница, наверное, лишь в том, что на радио тебя никто не видит. Здесь главным инструментом становится голос.
Живое общение
Работа в прямом эфире кажется легкой только тем, кто никогда не сидел перед микрофоном. На самом деле каждое слово слышат тысячи людей, а значит, уровень ответственности за свои слова невероятно высок.
— Что самое сложное в работе радиоведущего?
— Самое сложное — помнить об ответственности. Когда включаешь микрофон, нужно понимать, что тебя одновременно слушают тысячи людей. Каждое слово имеет значение. Поэтому есть очень простое правило: если тебе нечего сказать — лучше промолчи и поставь музыку.
Некоторые ведущие считают, что эфир обязательно нужно заполнить словами. На самом деле нет. Намного хуже говорить просто ради того, чтобы говорить. Хороший ведущий должен понимать ценность каждого сказанного слова.
— Вам приходится разговаривать с очень разными людьми. Что помогает найти общий язык с каждым? Существует ли универсальный рецепт хорошего интервью?
— Главное – искренний, неподдельный интерес к человеку. Если собеседник тебе неинтересен, это становится понятно буквально через несколько минут разговора. Сначала скучно становится тебе самому, потом человеку напротив, а затем это чувствует и аудитория. Поэтому, прежде чем задавать вопросы, я всегда стараюсь понять, что передо мной за человек. Чем он живет? Что его действительно волнует? Тогда разговор получается настоящим.
— Есть ли у вас запретные темы или вопросы, которые вы никогда не будете задавать в эфире?
— Если говорить об интервью, то каких-то запретных тем для меня практически нет. Я могу задать любой вопрос, если понимаю, что он уместен и действительно важен для разговора. Другое дело, что всегда существуют рамки закона и элементарного уважения к человеку. Как говорил Остап Бендер, закон нужно чтить.
Что касается меня самого, то есть вещи, которые я считаю личными. Но это не значит, что я ухожу от вопросов. Просто у каждого человека должно оставаться свое личное пространство.
— Радио уже много лет называют «умирающим форматом». Однако, несмотря на появление стриминговых сервисов и соцсетей, миллионы людей по-прежнему ежедневно включают любимые станции. Почему радио до сих пор остается живым?
— Разговоры о том, что радио скоро исчезнет, я слышу уже лет пятнадцать. Да, аудитория изменилась. Молодые люди чаще слушают музыку через приложения. Это естественно. Но радио просто меняет форму существования. Если человек перестанет слушать FM-приемник, это не значит, что он перестанет слушать радио вообще. Он откроет приложение на телефоне, подключит его к автомобилю и будет слушать ту же станцию, только в другом формате.
Радио создает ощущение живого присутствия. Особенно это чувствуют люди, которые проводят много времени за рулем или живут одни. У нас есть постоянные слушатели, которые звонят в прямой эфир, обсуждают новости, участвуют в конкурсах или звонят, чтобы просто поговорить. Для кого-то это возможность почувствовать себя частью большого сообщества.
Поэтому я уверен: радио никуда не исчезнет. Оно будет меняться вместе с технологиями, но живое человеческое общение всегда останется востребованным.
С песней – по жизни
Большинство слушателей знают Эдмунда Кашевского как голос радиоэфира, однако многие ценят его как музыканта группы K-Metro & Laima. И только немногие знают, что музыка появилась в жизни Эдмунда гораздо раньше микрофона, а любовь к сцене началась еще в школьные годы.
— Как появилась ваша группа K-Metro & Laima?
— Еще в школе мы с друзьями создали свою группу LINDA, играли песни Creedence, The Beatles, Chicago и других популярных тогда исполнителей. Выступали на танцевальных вечерах, ездили по Кегумскому району — для нас это было настоящее приключение. При этом в музыкальную школу меня, что называется, было не загнать. Играть на гитаре и фортепиано я научился самостоятельно.
А потом жизнь сложилась так, что почти на 30 лет музыка отошла на второй план. Все изменилось во время поездки в США к другу. Он привел меня в огромный магазин музыкальных инструментов, где я наконец увидел бас-гитару, о которой мечтал с юности, — Rickenbacker, именно на такой играли Пол Маккартни и многие музыканты, которыми я восхищался. Я привез ее домой, и именно тогда музыка снова стала важной частью моей жизни. Так постепенно и появилась группа K-Metro & Laima.
— Вы сочиняете музыку. Как рождается песня: сначала появляется текст или мелодия?
— Ну, это очень громко сказано! Балуюсь для собственного пользования. А происходит это по-разному. Иногда сначала возникает музыка, иногда — несколько строчек текста. Ходишь, бубнишь под нос себе, пока что-то сложится. Однажды я спросил композитора Зигмара Лиепиньша, как к нему приходит музыка. Он улыбнулся и сказал: «Не спрашивай. Это какой-то сигнал сверху».
Здесь действительно есть вещи, которые невозможно объяснить. Конечно, вдохновение играет огромную роль. Мы даже шутим между собой, что все начинается тогда, когда приходит женщина по имени Муза! Но свои песни я пока предпочитаю не торопиться показывать публике. Не потому, что боюсь критики, а потому что считаю — еще нет, не то… Не все, что рождается, обязательно должно сразу становиться достоянием слушателей.
— Музыкальная индустрия меняется стремительно. Одни песни становятся саундтреком нескольких поколений, другие исчезают из памяти уже через несколько месяцев. В чем секрет настоящего хита?
— Основа любого настоящего хита — мелодия. Можно сколько угодно говорить о сложных аранжировках или современных технологиях, но если мелодия цепляет человека, он запомнит ее после первого прослушивания.
Иногда приходится слышать, как кто-то говорит: «Да у Раймонда Паулса всего три аккорда…» На это я всегда отвечаю: «Попробуйте сами сложить эти три аккорда так, чтобы их потом пел весь мир». Настоящая песня — это не количество нот. Это эмоция, настроение и способность остаться в памяти на долгие годы.
— Есть ли песни, которые настолько часто звучали в эфире, что вы больше не хотите их слушать?
— Конечно, есть. Особенно учитывая то, что я много лет проработал диджеем. Есть композиции, которые лично я уже, наверное, добровольно не включил бы. Но у радиоведущего нет права руководствоваться только собственным вкусом. Мои музыкальные предпочтения — это всего лишь мои предпочтения. Они не могут быть единственным ориентиром. Люди разные, у каждого свои любимые исполнители, свои воспоминания и эмоции, связанные с музыкой. Поэтому, работая на радио, я всегда думаю прежде всего о слушателях, а не о себе.
— Как вы считаете, люди слушают музыку ради эмоций или ради воспоминаний?
— Думаю, что одно невозможно отделить от другого. Иногда новая песня цепляет буквально с первых секунд, хотя раньше ты никогда ее не слышал. Если это произошло, значит, исполнитель уже сделал главное — сумел вызвать эмоцию. А бывает иначе. Достаточно услышать несколько первых нот старой композиции, и ты мгновенно переносишься в определенный момент своей жизни.
Музыка удивительным образом умеет хранить воспоминания. Наверное, именно поэтому хорошие песни живут десятилетиями. Они становятся частью биографии каждого человека, который когда-то их услышал.
Читайте книги!
За долгие годы работы Эдмунд Кашевский добился огромного профессионального признания. Но когда наш разговор зашел о главном достижении в жизни, ответ оказался совсем не связанным ни с радио, ни с музыкой.
— Что вы считаете своим главным достижением?
— Самое большое достижение в моей жизни — это мой сын. На одном из его дней рождения я пошутил: «Сынок, я сделал для тебя три важные вещи: помог появиться на свет, научил кататься на лыжах и водить машину. Все остальное ты сделал сам».
В этой шутке большая доля правды. Очень приятно видеть, как ребенок становится самостоятельным человеком, находит свой путь и принимает собственные решения. Для родителя это, наверное, и есть настоящее счастье.
— Были ли у вас иллюзии, которые со временем разрушились?
— Конечно. Думаю, у каждого человека есть момент, когда кажется: вот еще немного — и все станет идеально. Но жизнь быстро возвращает на землю. Чаще всего наши иллюзии разбиваются о совершенно простые вещи — быт, финансовые вопросы, реальность. Это касается любой профессии.
Мне в каком-то смысле повезло. Всю жизнь я занимался тем, что действительно люблю. И еще мне за это платили. Наверное, это и есть идеальная ситуация для любого человека.
— За что вы благодарны своим ошибкам и неудачам — в карьере и в личной жизни?
— За то, что они сделали меня сильнее. Любые трудности закаляют. Они учат идти дальше, даже когда кажется, что все складывается не так, как хотелось бы.
Мой отец когда-то дал мне два совета, которые я помню всю жизнь. Первый: учи языки, они обязательно пригодятся. Второй: никогда не оставляй начатое дело незаконченным. Мне кажется, именно эти слова во многом сформировали мой характер. Иногда очень хочется все бросить. Но если ты уже начал путь, нужно идти до конца.
— Если бы вам дали несколько часов эфира без каких-либо ограничений, о чем бы вы говорили?
— Я бы просто создавал настроение. Эфир — это всегда отражение состояния ведущего. Если ты искренний, слушатель это почувствует. Но есть одна вещь, которую я повторяю молодым коллегам уже много лет. Читайте книги! Когда человек читает, он не просто увеличивает словарный запас. Он учится мыслить, строить логические связи, представлять образы.
Радиоведущий должен уметь рисовать картины словами. Ведь слушатель ничего не видит — он только слышит твой голос. Если ты способен с помощью слов создать в голове человека живую картину, значит, ты настоящий ведущий. А если сказать нечего… Тогда лучше действительно поставить хорошую музыку!
Лада МИРОНОВА
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.