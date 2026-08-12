Однако, по словам Страутиньша, передышка будет недолгой. Уже в августе вероятно подорожание топлива. Цены на природный газ также снова растут из-за частичного закрытия Ормузского пролива и повышенного спроса на энергию во время жары.

Дополнительным фактором стало подорожание древесных гранул — за год их цена выросла на 11%. Экономист также предупреждает о рисках для цен на продовольствие из-за сохраняющейся высокой стоимости минеральных удобрений.