В июле инфляция снизилась с 3,4% до 2,6%, а за месяц цены уменьшились на 0,7%. Около двух третей этого снижения обеспечило удешевление продуктов питания — благодаря сезонным факторам и снижению НДС на отдельные товары.
Однако, по словам Страутиньша, передышка будет недолгой. Уже в августе вероятно подорожание топлива. Цены на природный газ также снова растут из-за частичного закрытия Ормузского пролива и повышенного спроса на энергию во время жары.
Дополнительным фактором стало подорожание древесных гранул — за год их цена выросла на 11%. Экономист также предупреждает о рисках для цен на продовольствие из-за сохраняющейся высокой стоимости минеральных удобрений.
«Уже в августе годовая инфляция вновь повысится и составит около 3%, а в последние пару месяцев года, скорее всего, превысит 4%», — прогнозирует Страутиньш.
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