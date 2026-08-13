«Оккупационный флот и вся инфраструктура, которая его обслуживает, не будут в безопасности, пока продолжается российская агрессия», — сказал Зеленский.

Он также опубликовал видеозапись, на которой, по-видимому, запечатлена работа российской противовоздушной обороны над Новороссийском прошлой ночью.

Новороссийск и его военно-морская база находятся более чем в 300 км от линии фронта. Удар Киева важен тем, что показывает: решение Москвы перебазировать большую часть флота на восток из Севастополя не вывело его из-под удара украинских сил.