Украина нанесла удар по Новороссийску — главному оперативному центру России на Черном море, который стал последней крупной военно-морской базой Москвы в регионе после того, как многократные украинские атаки вынудили значительную часть её флота покинуть оккупированный Крым.
Президент Владимир Зеленский назвал удар «уникальной операцией» и заявил, что попадания по намеченным целям подтверждены.
Он не стал подробно раскрывать детали, отметив лишь, что Украина использовала реактивные беспилотники «Паляница», ракеты «Нептун» и надводные беспилотные системы для ударов по позициям ПВО, причалам и портовой инфраструктуре.
«Оккупационный флот и вся инфраструктура, которая его обслуживает, не будут в безопасности, пока продолжается российская агрессия», — сказал Зеленский.
Он также опубликовал видеозапись, на которой, по-видимому, запечатлена работа российской противовоздушной обороны над Новороссийском прошлой ночью.
Новороссийск и его военно-морская база находятся более чем в 300 км от линии фронта. Удар Киева важен тем, что показывает: решение Москвы перебазировать большую часть флота на восток из Севастополя не вывело его из-под удара украинских сил.
Нанося удар по порту, который стал главным опорным пунктом российского флота на Черном море после его выхода из Крыма, Киев стремится показать, что у России нет безопасного убежища для её кораблей нигде в акватории Черного моря.
Российские власти не публиковали полноценной информации о возможном военном ущербе, хотя местные источники сообщали о взрывах и работе ПВО в районе Новороссийска.
Как Новороссийск превратился в последнее убежище России на Черном море
Значение Новороссийска для России неуклонно растёт с тех пор, как Украина вынудила значительную часть Черноморского флота покинуть оккупированный Москвой Крым.
На протяжении многих лет главной базой флота был Севастополь.
Однако ракетные удары Украины и атаки морских дронов постепенно превратили крымский порт во всё более опасное место, нанося ущерб боевым кораблям и объектам инфраструктуры и ограничивая возможности России действовать в западной части Черного моря.
С 2023 года российские военно-морские силы перебазируются на восток — в Новороссийск и другие портовые города на материковой части России.
На этом кадре из видео, опубликованного 4 августа 2023 года, дрон маневрирует, приближаясь к крупному российскому десантному кораблю «Оленегорский Горняк» у берегов Новороссийска AP/AP
Перебазирование должно было вывести флот за пределы досягаемости украинского оружия. Теперь Киев стремится доказать, что одна лишь удалённость обеспечивает лишь ограниченную защиту.
Новороссийск важен не только как военно-морская база, но и как крупный коммерческий и энергетический порт: через него проходят значительные объёмы грузов, российская нефть и нефтепродукты, параллельно с военной активностью.
Поэтому длительная угроза городу может оказать давление не только на непосредственные военные цели, но и на логистику и морскую торговлю, нарушить поставки нефти и подорвать представление о безопасности российских тыловых территорий.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.