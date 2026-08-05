Открытие стало полной неожиданностью. Пещеру Бобкэт в штате Алабама исследуют уже почти сорок лет. Здесь регулярно наблюдают за редкими пещерными креветками, поэтому ученые были уверены, что знают эту экосистему вдоль и поперек. Но в начале 2025 года биолог Мэттью Нимиллер во время очередной экспедиции поскользнулся в грязи, упал в глубокую лужу и спугнул странную рыбку, прятавшуюся под камнем. Именно это случайное падение привело к одному из самых необычных открытий последних лет.
Новая рыба совсем небольшая — около пяти сантиметров длиной. У нее нет глаз, кожа почти прозрачная, а при жизни тело отливает голубоватым оттенком. В полной темноте зрение ей не нужно, поэтому за миллионы лет эволюции глаза исчезли. Генетический анализ показал, что этот вид потерял зрение независимо от другой слепой рыбы, которая живет в той же самой пещере. Иными словами, природа дважды пришла к одному и тому же решению. Это хороший пример так называемой конвергентной эволюции.
Не менее удивительно и место, где нашли новую рыбу. Над пещерой находится военный полигон Редстоун-Арсенал. Во время Второй мировой войны здесь производили химическое оружие, а после войны на территории закапывали старые боеприпасы, в том числе британский иприт и другие токсичные вещества. Из-за этого в подземных водах до сих пор находят повышенное содержание некоторых тяжелых металлов.
Однако есть и хорошая новость. Поскольку военная база закрыта для посторонних, пещеру почти не тревожат люди. Гораздо большую опасность для ее обитателей представляют дождевые стоки из соседнего города, которые могут приносить в подземные воды грязь и загрязняющие вещества.
Ученые считают, что «рыба-демогоргон» может оказаться одной из самых редких рыб на планете. Пока она известна только из одной пещеры, а ее численность остается загадкой. Скорее всего, новый вид сразу получит статус находящегося на грани исчезновения, а меры по охране редких пещерных креветок помогут сохранить и его.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.