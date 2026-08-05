Новая рыба совсем небольшая — около пяти сантиметров длиной. У нее нет глаз, кожа почти прозрачная, а при жизни тело отливает голубоватым оттенком. В полной темноте зрение ей не нужно, поэтому за миллионы лет эволюции глаза исчезли. Генетический анализ показал, что этот вид потерял зрение независимо от другой слепой рыбы, которая живет в той же самой пещере. Иными словами, природа дважды пришла к одному и тому же решению. Это хороший пример так называемой конвергентной эволюции.

Не менее удивительно и место, где нашли новую рыбу. Над пещерой находится военный полигон Редстоун-Арсенал. Во время Второй мировой войны здесь производили химическое оружие, а после войны на территории закапывали старые боеприпасы, в том числе британский иприт и другие токсичные вещества. Из-за этого в подземных водах до сих пор находят повышенное содержание некоторых тяжелых металлов.