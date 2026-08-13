Связавшись с хозяйкой питомника, журналист Bez Tabu убедился, что она действительно по-прежнему продаёт собак как беспородных. Однако, по её словам, это породистые животные, у которых просто нет родословных, потому что она не сотрудничает с клубом, который мог бы их выдать.

Команде Bez Tabu не удалось своими глазами убедиться, в каких условиях сейчас содержатся собаки в питомнике. Как сообщила юрист хозяйки Инесе Мелдере, сейчас там находится 23 собаки, и в ходе проверок нарушений не выявлено. Это подтвердила и PVD, которая в рамках своей компетенции проводила проверку весной и совсем недавно — после обращения Bez Tabu.

Также в PVD программе сообщили, что норма закона, по которой заводчицу наказывали два года назад, не запрещает ей и дальше заниматься разведением животных.