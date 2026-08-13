Весной 2024 года PVD сообщила, что в питомнике Lieldeviņzare в Бауском крае животных содержат в неподходящих условиях: не обеспечивают полноценное питание и свободный доступ к питьевой воде, безопасную для здоровья и жизни среду, а также допускают их бесконтрольное размножение. Информация о происходящем вызвала общественное беспокойство по поводу коммерческого разведения собак. За нарушения и за то, что выявленные нарушения длительное время не устранялись, PVD тогда изъяла из питомника более 100 собак и наложила штраф — 700 евро.
Этим летом, два года спустя после обнаружений PVD, в редакцию Bez Tabu обратилась зрительница Инга, которую неприятно удивило объявление, обнаруженное ею на одном из порталов.
Питомник Lieldeviņzare в Бауском крае продолжает бизнес и предлагает на продажу собак без документов, подтверждающих породу. Как получается, что хозяйка может спокойно продолжать этот бизнес? Если закрыть его невозможно, то, может быть, хотя бы стоит информировать общество?
Связавшись с хозяйкой питомника, журналист Bez Tabu убедился, что она действительно по-прежнему продаёт собак как беспородных. Однако, по её словам, это породистые животные, у которых просто нет родословных, потому что она не сотрудничает с клубом, который мог бы их выдать.
Команде Bez Tabu не удалось своими глазами убедиться, в каких условиях сейчас содержатся собаки в питомнике. Как сообщила юрист хозяйки Инесе Мелдере, сейчас там находится 23 собаки, и в ходе проверок нарушений не выявлено. Это подтвердила и PVD, которая в рамках своей компетенции проводила проверку весной и совсем недавно — после обращения Bez Tabu.
Также в PVD программе сообщили, что норма закона, по которой заводчицу наказывали два года назад, не запрещает ей и дальше заниматься разведением животных.
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