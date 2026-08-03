Пользователи соцсетей отреагировали на эту новость довольно саркастично, пишет «Неаткарига».
Эрик: «Здорово, что KNAB возглавлял человек, который, похоже, просто досиживал там до пенсии. И ни днем дольше».
Нормунд: «Служебные пенсии должны существовать, но… Во-первых, административную работу на должности начальника нельзя засчитывать в выслугу, иначе мы плодим «пенсионных генералов». Во-вторых, необходимо установить верхний предел размера таких пенсий».
Кукиньш: «После стольких лет ничегонеделания, видимо, развился синдром профессионального выгорания».
Ренате: «Вообще нужно пересмотреть категории получателей служебных пенсий. Такая пенсия должна полагаться и многодетным матерям. Говорю это как мать троих детей с двадцатилетним стажем материнства, которая воспитывает также ребенка с инвалидностью. Считаю, что заслужила право выйти на пенсию в 50 лет».
Айвис: «Самые недооцененные профессии в Латвии — учитель и многодетная мать».
Агрис: «Все спокойно провели. Нигде ничего не нашли. В стране тишина, покой и полная безопасность».
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