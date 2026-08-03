Эрик: «Здорово, что KNAB возглавлял человек, который, похоже, просто досиживал там до пенсии. И ни днем дольше».

Нормунд: «Служебные пенсии должны существовать, но… Во-первых, административную работу на должности начальника нельзя засчитывать в выслугу, иначе мы плодим «пенсионных генералов». Во-вторых, необходимо установить верхний предел размера таких пенсий».