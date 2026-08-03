«Изменение программы с отказом от того или иного автора, предлагаемого в качестве примера на выбор учителя, возможно осуществить еще до начала нового учебного года, — говорится в переданном BNS в понедельник комментарии министерства. — Планируется, что все оценка всем полученным замечаниям будет дана в течение двух ближайших недель, а необходимые изменения будут утверждены в конце августа».
По данным Минобразования, в настоящее время министерство получило предложения по изменению и других представленных на согласование общеобразовательных программ.
Ранее агентство BNS сообщало, что премьер-министр Миндаугас Синкявичюс предложил Министерству образования скорректировать принятые в 2022 году программы общеобразовательных школ и «больше не учить литовских школьников патриотизму и гражданственности на текстах Ломоносова — писателя, прославлявшего имперские войны России».
По данным министерства, Ломоносов представлен как автор по выбору в программе родного языка и литературы для русского национального меньшинства, предназначенной для девятого (первого гимназического) класса.
«Автор наряду с другими представлен в качестве примера того, какие произведения могут рассматриваться при анализе темы «Классицизм и эпоха Просвещения». Конкретных авторов выбирает учитель-предметник», — утверждает министерство.
Синкявичюс также предложил включить в школьные программы классика украинской литературы Тараса Шевченко.
Ломоносов — русский ученый и писатель XVIII века, открывший наличие атмосферы у Венеры. Он писал научные и литературные труды, среди которых «Письмо о правилах российского стихотворства», ода «На взятие Хотина», трактат «Слово о пользе химии».
Шевченко — классик украинской литературы и деятель национального возрождения, которого часто называют основоположником современной украинской литературы. Среди его произведений — сборник стихов «Кобзарь», поэмы «Разрытая могила», «Гамалия», «Еретик».
В Вильнюсе, в Украинском сквере, установлен памятник этому поэту, в столице также есть улица, названная в его честь.
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