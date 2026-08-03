По данным Минобразования, в настоящее время министерство получило предложения по изменению и других представленных на согласование общеобразовательных программ.

Ранее агентство BNS сообщало, что премьер-министр Миндаугас Синкявичюс предложил Министерству образования скорректировать принятые в 2022 году программы общеобразовательных школ и «больше не учить литовских школьников патриотизму и гражданственности на текстах Ломоносова — писателя, прославлявшего имперские войны России».