В сообщении говорится:
«Сегодня утром в основной школе Ogres Kalna произошел трагический случай — без признаков жизни был обнаружен технический работник школы, который был принят на работу всего пять дней назад для замещения другого сотрудника на период его временной нетрудоспособности и выполнял обязанности садовника/дворника.
Утром сотрудник прибыл на работу и приступил к выполнению своих обязанностей. Во время перерыва на отдых он был обнаружен без признаков жизни. После того как сотрудника нашли без признаков жизни, незамедлительно были начаты реанимационные мероприятия и вызвана бригада Службы неотложной медицинской помощи. К сожалению, несмотря на усилия медиков и находившихся рядом людей, спасти его жизнь не удалось.
Согласно имеющейся на данный момент информации, сотрудник скончался во время перерыва на отдых, и произошедшее не связано с исполнением трудовых обязанностей или нарушением требований охраны труда. Вместе с тем, в соответствии с требованиями законодательства, самоуправление Огрского края уведомило о случившемся Государственную инспекцию труда.
Самоуправление Огрского края выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего, его коллегам и всем, кого затронула эта трагедия.»
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