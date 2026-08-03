«Сегодня утром в основной школе Ogres Kalna произошел трагический случай — без признаков жизни был обнаружен технический работник школы, который был принят на работу всего пять дней назад для замещения другого сотрудника на период его временной нетрудоспособности и выполнял обязанности садовника/дворника.

Утром сотрудник прибыл на работу и приступил к выполнению своих обязанностей. Во время перерыва на отдых он был обнаружен без признаков жизни. После того как сотрудника нашли без признаков жизни, незамедлительно были начаты реанимационные мероприятия и вызвана бригада Службы неотложной медицинской помощи. К сожалению, несмотря на усилия медиков и находившихся рядом людей, спасти его жизнь не удалось.