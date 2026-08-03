Особое внимание Рубенис уделил необходимости большей открытости в распределении государственных и европейских средств. Он признался, что и сам пытался разобраться в механизмах финансирования.

«Я до сих пор пытался разобраться, как работает Фонд интеграции общества. Очень хотелось бы, чтобы обществу четко и понятно объянили, куда уходят эти немалые деньги и как они распределяются. Возможно, я просто не нашел нужной информации, но она должна быть доступной», — сказал он.

При этом журналист подчеркнул, что далеко не вся общественная деятельность должна оплачиваться государством. В качестве примера он привел собственный опыт участия в работе консультативных органов. «Я состою в Театральном совете при Министерстве культуры. Это общественная работа. Мне никто не платит ни цента за участие в заседаниях. Мне также никто не платит за работу в конкурсных комиссиях по выбору директоров культурных учреждений», — рассказал Рубенис.