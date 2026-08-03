Индекс ежегодно публикуется в конце второго квартала и оценивает 192 страны по 24 показателям, сгруппированным в четыре категории: финансы и налоги, качество жизни и здравоохранение, безопасность и стабильность, а также адаптация и возможности.

В индексе используются несколько источников данных и экспертные оценки. Так, при расчёте общего уровня доступности независимая консалтинговая компания Rumavi учитывала и данные Всемирного банка по уровню цен (паритет покупательной способности, PPP), и исследование стоимости жизни Mercer, а для оценки политической стабильности брались индекс глобального мира Global Peace Index 2025 и показатель эффективности государственного управления World Bank WGI Government Effectiveness, каждый с удельным весом 50 %.