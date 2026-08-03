Впервые Рижский порт примет три круизных лайнера нового поколения класса люкс и экспедиционного класса — Scenic Eclipse II, Seven Seas Grandeur и Explora III.

Scenic Eclipse II, один из самых современных в мире роскошных экспедиционных лайнеров, прибудет в Ригу 16 августа. Его называют Discovery Yacht («яхта для открытий»), поскольку судно сочетает комфорт пятизвездочного отеля с возможностью заходить в места, недоступные для крупных круизных лайнеров. Судно введено в эксплуатацию в 2023 году, имеет длину 168 метров и рассчитано максимум на 228 пассажиров.

Новейший лайнер флота Regent Seven Seas Cruises — Seven Seas Grandeur, считающийся одним из самых роскошных океанских круизных судов в мире, зайдет в Ригу 27 августа. Он был введен в эксплуатацию в конце 2023 года и отличается исключительно высоким уровнем сервиса: судно рассчитано не более чем на 744 пассажиров, которых обслуживают 548 членов экипажа. Все 372 каюты класса люкс оборудованы собственными балконами.