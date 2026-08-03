В августе в Рижском порту также ожидается необычно большое количество заходов роскошных и экспедиционных, или нишевых, круизных судов. Несколько лайнеров посетят Ригу повторно, а 10, 11, 16, 19 и 30 августа в порту одновременно будут находиться сразу два круизных судна.
Самым крупным лайнером месяца станет Sapphire Princess (115 875 брутто-тонн), а самым небольшим — экспедиционное судно Clio (3504 брутто-тонны).
Как и в предыдущие месяцы, наиболее широко будут представлены американские круизные компании Norwegian Cruise Line, Princess Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Silversea Cruises и Grand Circle Cruise Line. Именно их суда чаще всего будут заходить в Ригу.
Впервые Рижский порт примет три круизных лайнера нового поколения класса люкс и экспедиционного класса — Scenic Eclipse II, Seven Seas Grandeur и Explora III.
Scenic Eclipse II, один из самых современных в мире роскошных экспедиционных лайнеров, прибудет в Ригу 16 августа. Его называют Discovery Yacht («яхта для открытий»), поскольку судно сочетает комфорт пятизвездочного отеля с возможностью заходить в места, недоступные для крупных круизных лайнеров. Судно введено в эксплуатацию в 2023 году, имеет длину 168 метров и рассчитано максимум на 228 пассажиров.
Новейший лайнер флота Regent Seven Seas Cruises — Seven Seas Grandeur, считающийся одним из самых роскошных океанских круизных судов в мире, зайдет в Ригу 27 августа. Он был введен в эксплуатацию в конце 2023 года и отличается исключительно высоким уровнем сервиса: судно рассчитано не более чем на 744 пассажиров, которых обслуживают 548 членов экипажа. Все 372 каюты класса люкс оборудованы собственными балконами.
30 августа Рижский порт впервые примет новейший лайнер Explora III компании Explora Journeys, который был введен в эксплуатацию только в июле этого года. Это первое судно компании, работающее на сжиженном природном газе (LNG). Лайнер длиной 268 метров рассчитан на 900 пассажиров, при этом все каюты имеют собственные террасы.
С начала года и до конца июля Ригу на круизных лайнерах уже посетили 90 тысяч иностранных туристов, главным образом из Германии, США, Великобритании и Финляндии.
В нынешнем сезоне Рижский порт уже принял 55 круизных судов, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Развитием круизного туризма Управление Рижского свободного порта занимается совместно с Рижской думой, Рижским агентством инвестиций и туризма и другими партнерами, продвигая Ригу как круизное направление в Балтийском море.
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