По его мнению, в Латвии до сих пор сохраняется представление о том, что государство с помощью своих решений и структур способно решить многие экономические проблемы. Однако такой подход, как считает Ростовскис, ограничивает возможности частного сектора для более свободного развития.

Президент LTRK назвал две основные проблемы, возникающие из-за чрезмерного участия государства в экономике. Во-первых, государственный сектор, по его словам, нередко работает недостаточно эффективно. Во-вторых, чрезмерное вмешательство государства может сдерживать развитие частных компаний и снижать их конкурентоспособность.