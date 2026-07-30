По словам Ростовскиса, одним из главных отличий между странами Балтии является роль государства в экономике. Он считает, что в Литве и Эстонии доля государственного сектора значительно ниже, тогда как в Латвии за последние 30 лет сформировалась система с более активным участием государства в экономических процессах.
По его мнению, в Латвии до сих пор сохраняется представление о том, что государство с помощью своих решений и структур способно решить многие экономические проблемы. Однако такой подход, как считает Ростовскис, ограничивает возможности частного сектора для более свободного развития.
Президент LTRK назвал две основные проблемы, возникающие из-за чрезмерного участия государства в экономике. Во-первых, государственный сектор, по его словам, нередко работает недостаточно эффективно. Во-вторых, чрезмерное вмешательство государства может сдерживать развитие частных компаний и снижать их конкурентоспособность.
Ростовскис пришел к выводу, что баланс роли государства в экономике является одним из ключевых факторов, влияющих на способность Латвии конкурировать с Литвой и Эстонией.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.