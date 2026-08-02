Далее следуют «Латвия на первом месте» и «Прогрессивные» с минимальным ростом рейтинга. Рейтинг «Национального объединения» в июле остался неизменным — 5,5%, а рейтинг «Нового Единства» вырос с 4,2% в июне до 4,3% в июле.

Рейтинг Союза «зеленых» и крестьян продолжает снижаться. В июле он составил 2,9%, тогда как в июне — 4,4%. Далее следуют «Мы меняем правила», «Стабильности!», «Для развития Латвии», «Центр согласия», «Восходящее солнце для Латвии», «Новая консервативная партия» и «Список Гобземса».

23,4% респондентов не знают, за кого проголосовали бы, а 11,5% ответили, что не будут участвовать в выборах.

