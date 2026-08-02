Респондентов спрашивали, за какую политическую партию или объединение они проголосовали бы, если бы выборы в Сейм были завтра. Эти рейтинги относятся ко всем имеющим право голоса, в том числе к тем, кто еще не определился или говорит, что в выборах участвовать не будет.
Результаты опроса показывают, что продолжают расти рейтинги партии премьер-министра — «Объединенного списка»: в июле они составили 12,2%, тогда как в июне — 9,8%. Согласно июльским рейтингам, партия премьер-министра стала самой популярной политической силой в Латвии.
На втором месте — «Суверенная власть»/«Младолатыши» с рейтингом 11,4% в июле, тогда как в июне — 8,6%.
Далее следуют «Латвия на первом месте» и «Прогрессивные» с минимальным ростом рейтинга. Рейтинг «Национального объединения» в июле остался неизменным — 5,5%, а рейтинг «Нового Единства» вырос с 4,2% в июне до 4,3% в июле.
Рейтинг Союза «зеленых» и крестьян продолжает снижаться. В июле он составил 2,9%, тогда как в июне — 4,4%. Далее следуют «Мы меняем правила», «Стабильности!», «Для развития Латвии», «Центр согласия», «Восходящее солнце для Латвии», «Новая консервативная партия» и «Список Гобземса».
23,4% респондентов не знают, за кого проголосовали бы, а 11,5% ответили, что не будут участвовать в выборах.
Политолог Юрис Розенвалдс и руководитель SKDS Арнис Кактиньш сходятся во мнении, что в июле крупнейшими проигравшими в рейтингах стала партия Союз «зеленых» и крестьян, часть сторонников которой перешла на сторону «Объединенного списка».
«Мы видим, что Союз «зеленых» и крестьян — первая крупная «жертва» «Объединенного списка» по крайней мере на данный момент», — заявил Кактиньш в интервью Латвийскому телевидению. Розенвалдс добавил: «Сколько один теряет, столько другой получает, поскольку у них один электорат».
В свою очередь, говоря о рейтинге «Нового Единства», Розенвалдс отметил: хотя партия и повысила свой рейтинг на 0,1%, «Новое Единство», как и СЗК, тоже жертва. «По сравнению с 26 местами в самом начале работы этого Сейма это, несомненно, падение, и сейчас главная цель «Нового Единства» — вообще попасть в Сейм», — отметил политолог.
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