— Спасибо, спасибо за этот пост! Наконец ясно, что мне не мерещится этот звук, который не могу выдержать.

— Я в полной тишине слышу, как электричество идёт по проводам, поэтому перед сном мы в спальне его отключаем. Раньше люди на меня странно смотрели, но теперь я встречаю всё больше и больше людей, которые тоже это слышат, оказалось, я не сумасшедшая.

— Мой сосед такое включает на максимальную мощность. Так что на улицу на полметра не высунуться, внутри слышно через окна. Полный кошмар. А он ничего не слышит. Эти приборы надо запретить законом.