«Я разгадала одну загадку. Несколько лет не могла понять, почему в ближайшем Depo возле некоторых полок слышны неприятные звуки, которые режут уши. Сравнительно недавно побывала в Бауском замке, где тоже в некоторых местах были такие звуки, только намного сильнее. Настолько, что пришлось уши зажимать, потому что заболела голова. Заметила аппаратики, которые эти звуки издают. Оказалось — ультразвуковой отпугиватель птиц. Ну вот, наконец в Depo изучила окрестности этих полок (где орехи, хлеб и т.п.) и нашла это орудие пыток», — пишет автор поста.
Поначалу ей казалось, что звуки ей мерещатся, потом она заподозрила лампы, но повсюду в магазине были бесшумные светодиодные светильники. И наконец секрет разгадан — с облегчением заявила Байба, добавив в комментариях: «Пишут, что взрослые, как правило, это не слышат. Возможно, мы [те, кто, слышит ультразвук] — особенные!»
Её благодарят и делятся опытом:
— Спасибо, спасибо за этот пост! Наконец ясно, что мне не мерещится этот звук, который не могу выдержать.
— Я в полной тишине слышу, как электричество идёт по проводам, поэтому перед сном мы в спальне его отключаем. Раньше люди на меня странно смотрели, но теперь я встречаю всё больше и больше людей, которые тоже это слышат, оказалось, я не сумасшедшая.
— Мой сосед такое включает на максимальную мощность. Так что на улицу на полметра не высунуться, внутри слышно через окна. Полный кошмар. А он ничего не слышит. Эти приборы надо запретить законом.
— Мне в самом деле казалось, что я спятила, слыша это, реально уши болят. А больше никто из окружающих этого звука не слышит! Вау, тайна разгадана!!!
— Сосед мне жаловался, что у него в квартире всё время что-то ритмично пищит. Непонятно, что и откуда. И так примерно с месяц. Вызвал управляющего домом. В конце концов оказалось, что в соседней съёмной квартире детектор дыма разряжался, там никто не жил.
— О, нам такое надо.
— Ах вот почему эти птицы, которые залетели в Depo, никогда не летят в продуктовый отдел.
— Да, спасибо! Меня так бесит, а парень у меня их не слышит. В Depo на ул. Краста посередине, возле конфет, всегда так крутит уши, что плохо становится, а мой не понимает, из-за чего я там охаю.
— Поздравляю победителей! Я тоже всякие пищащие электроприборы слышу, лампочки там… Есть и машины, оборудованные чем-то таким, ненормально бесит. Стоит на районе, но если бы стояла у меня под окнами, точно шины бы проколола, это невыносимый звук!
— У меня соседи пользуются таким ультразвуковым аппаратом. В первый день не поняла, что это за звук и откуда. На следующий день шла мимо, и этот аппарат, видимо, на меня отреагировал. Звук такой, что кажется — в ушах лопнуло что-то.
— Да, эти ультразвуковые отпугиватели противные. Я их тоже слышу. Мне объяснили, что их слышат звери, птицы и люди с абсолютным слухом.
— Я всегда в Depo в отделе продуктов провожу минуту — и прочь оттуда. Очень не нравится этот звук.
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