Он был вызван в суд в качестве свидетеля, чтобы объяснить, как через DHL были отправлены две из четырех опасных посылок. Одна из них загорелась в аэропорту Лейпцига незадолго до погрузки в самолет, другая — на складе DHL в британском Бирмингеме.

«В ходе расследования мы установили, что обе посылки были отправлены из Вильнюса. Всю собранную информацию мы передали Литве», — сообщил Бауэр.