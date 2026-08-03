Об этом в понедельник на заседании Вильнюсского окружного суда рассказал старший директор по операционной поддержке европейской сети безопасности немецкой логистической компании DHL Филипп Бауэр.
Он был вызван в суд в качестве свидетеля, чтобы объяснить, как через DHL были отправлены две из четырех опасных посылок. Одна из них загорелась в аэропорту Лейпцига незадолго до погрузки в самолет, другая — на складе DHL в британском Бирмингеме.
«В ходе расследования мы установили, что обе посылки были отправлены из Вильнюса. Всю собранную информацию мы передали Литве», — сообщил Бауэр.
По его словам, система отслеживания DHL позволяет определить точное местонахождение каждого отправления в контейнере, что помогло установить источник возгорания. В контейнере находилось около 140 посылок.
Представитель компании признал, что действовавшие на тот момент меры безопасности оказались недостаточными. Несмотря на рентгеновский контроль, обнаружить зажигательные устройства не удалось. После инцидентов процедуры безопасности были усилены.
«Нам повезло, что самолет задержался. Он должен был вылететь в 5.30, а зажигательное устройство сработало в 5.43», — заявил Бауэр.
По версии следствия, в июле 2024 года из Литвы в Великобританию и Польшу были отправлены четыре посылки с зажигательными и взрывоопасными устройствами. Одна загорелась в аэропорту Лейпцига перед погрузкой на борт, вторая — на складе DHL в Бирмингеме, третья вспыхнула в грузовике в Польше, а четвертую, перевозившуюся службой DPD, удалось перехватить до срабатывания. Следователи также обнаружили тестовые отправления в США и Канаду и еще две посылки, задержанные в Амстердаме.
По делу обвиняются гражданин Литвы Александр Шуранов, граждане Украины Вадим Борсук и Василь Ковач, гражданин России и Литвы Данил Енц, а также гражданин России Эльдар Салманов. Им предъявлены обвинения в совершении террористических актов и участии в организованной террористической группе.
По данным следствия, ущерб от инцидентов составил 126 тысяч евро в Германии, почти 400 тысяч евро в Великобритании и около 62 тысяч евро в Польше. Обвинение считает, что опасные посылки из Литвы отправлял Шуранов, используя поддельные данные.
Дело является частью более масштабного международного расследования, в рамках которого установлены как минимум 16 человек, подозреваемых в организации и подготовке террористических преступлений. Совместная следственная группа Литвы, Польши, Нидерландов, Германии и Великобритании при координации Eurojust пришла к выводу, что подготовкой атак руководили лица, связанные с российской военной разведкой. В суд дело было передано в начале марта.
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