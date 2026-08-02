Целью взрыва были гости частного мероприятия на веранде ресторана Balzi Rossi. Вечеринка тщательно охранялась. Женщина, которая пыталась пронести внутрь взрывное устройство, сказала остановившему ее охраннику, что несет подарок в коробке, однако сотрудник охраны решил проверить коробку, в этот момент произошел взрыв.
Бомбу подорвали дистанционно. Сила взрыва была эквивалентна килограмму тротила, а само устройство заряжено металлическими шариками, поэтому пострадали и люди, находившиеся на веранде ресторана. Женщину-курьера буквально разорвало на части, ее руку нашли на дороге более чем в десяти метрах от места взрыва.
Издание ASTRA со ссылкой на очевидца написало, что в Balzi Rossi праздновали день рождения генерала. 1 августа день рождения отмечают два российских генерала: генерал-майор Владимир Селиверстов, который командовал 106-й дивизией ВДВ и участвовал в наступлении на Киев в 2022 году, и генерал-лейтенант Александр Ярошевич — начальник департамента транспортного обеспечения Минобороны, пишет военный аналитик Ян Матвеев. «Но, конечно, могли и праздновать не день в день. Есть предположение, что там была вечеринка в честь главкома российских ВКС Чайко», — отмечает Матвеев.
В пользу версии о том, что в Balzi Rossi день рождения праздновал Чайко, говорит завирусившееся в сетях видео, на нем виден зал ресторана, на стене которого размещен баннер «Александру — 55 лет». 27 июня 55 лет исполнилось Чайко.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.