Бомбу подорвали дистанционно. Сила взрыва была эквивалентна килограмму тротила, а само устройство заряжено металлическими шариками, поэтому пострадали и люди, находившиеся на веранде ресторана. Женщину-курьера буквально разорвало на части, ее руку нашли на дороге более чем в десяти метрах от места взрыва.

Издание ASTRA со ссылкой на очевидца написало, что в Balzi Rossi праздновали день рождения генерала. 1 августа день рождения отмечают два российских генерала: генерал-майор Владимир Селиверстов, который командовал 106-й дивизией ВДВ и участвовал в наступлении на Киев в 2022 году, и генерал-лейтенант Александр Ярошевич — начальник департамента транспортного обеспечения Минобороны, пишет военный аналитик Ян Матвеев. «Но, конечно, могли и праздновать не день в день. Есть предположение, что там была вечеринка в честь главкома российских ВКС Чайко», — отмечает Матвеев.