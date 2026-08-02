Её разыскивает Севернокурземский участок Курземского регионального управления Госполиции.
Рамина вышла из дома в Талси на ул. К. Миленбаха, 5, в пятницу, 31 июля, примерно в 18 часов, и до сих пор не вернулась.
Её приметы: рост 150 см, волосы чёрные, до плеч. Была одета в чёрный джемпер с капюшоном, на спине надпись белыми буквами, синие джинсы, на ногах — чёрные резиновые тапочки.
Госполиция просит откликнуться всех, кому известно, где находится Рамина, и позвонить по номеру 112!
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