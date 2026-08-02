Рамина вышла из дома в Талси на ул. К. Миленбаха, 5, в пятницу, 31 июля, примерно в 18 часов, и до сих пор не вернулась.

Её приметы: рост 150 см, волосы чёрные, до плеч. Была одета в чёрный джемпер с капюшоном, на спине надпись белыми буквами, синие джинсы, на ногах — чёрные резиновые тапочки.