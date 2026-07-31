По словам Валайниса, Даугавпилсский локомотиворемонтный завод сейчас находится в сложном положении, а его владельцам ежегодно приходится вкладывать значительные средства, чтобы предприятие продолжало работать.

«В то же время государство проводит различные закупки, отдельные части которых мы могли бы реализовать и на этом заводе. Это и трамваи, и поезда, и их обслуживание, сервис», — заявил министр.