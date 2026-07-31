В обсуждении участвовали представители Рижского самоуправления, предприятия Rīgas satiksme и Даугавпилсского локомотиворемонтного завода. Стороны рассматривали возможность организовать закупки так, чтобы хотя бы часть производства, сборки и обслуживания транспорта выполнялась в Латвии.
По словам Валайниса, Даугавпилсский локомотиворемонтный завод сейчас находится в сложном положении, а его владельцам ежегодно приходится вкладывать значительные средства, чтобы предприятие продолжало работать.
«В то же время государство проводит различные закупки, отдельные части которых мы могли бы реализовать и на этом заводе. Это и трамваи, и поезда, и их обслуживание, сервис», — заявил министр.
Валайнис считает, что ответственным учреждениям необходимо поставить конкретные задачи, позволяющие локализовать в Латвии отдельные части транспортных закупок.
«Промышленный потенциал Латвии очень высок», — подчеркнул министр.
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