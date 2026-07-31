45-летний артист прилетел в Каунас на частном самолёте за несколько часов до начала концерта и сразу отправился на стадион, где его уже ожидала команда гастрольного тура I’m Back.
Вместе с Pitbull на сцену выйдет американский рэпер Lil Jon, с которым певец недавно записал совместную композицию.
Ожидается, что концерт посетят около 40 тысяч человек. Это будет самое масштабное выступление зарубежного артиста в Литве этим летом. Почти все билеты были раскуплены ещё несколько месяцев назад, а дополнительные места, поступившие в продажу позднее, к пятнице практически закончились.
Перед выступлением в Каунасе Pitbull должен был дать концерт в Риге, однако шоу отменили из-за небезопасной конструкции сцены.
Для артиста это первый визит в Литву. В этом году он вернётся в Каунас ещё раз — 30 ноября Pitbull выступит на арене Žalgirio.
Настоящее имя музыканта — Армандо Кристиан Перес. За свою карьеру он выпустил 11 студийных альбомов, продал более 25 миллионов альбомов и свыше 100 миллионов синглов, а его видеоклипы набрали на YouTube более 15 миллиардов просмотров.
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