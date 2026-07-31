Перед выступлением в Каунасе Pitbull должен был дать концерт в Риге, однако шоу отменили из-за небезопасной конструкции сцены.

Для артиста это первый визит в Литву. В этом году он вернётся в Каунас ещё раз — 30 ноября Pitbull выступит на арене Žalgirio.

Настоящее имя музыканта — Армандо Кристиан Перес. За свою карьеру он выпустил 11 студийных альбомов, продал более 25 миллионов альбомов и свыше 100 миллионов синглов, а его видеоклипы набрали на YouTube более 15 миллиардов просмотров.