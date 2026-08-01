Больше всего граждан Латвии по-прежнему зарегистрировано в Великобритании — 102 тысячи 86 человек, это на 950 больше, чем было в начале года.
На втором месте — Германия (27 тысяч 594 человека), на третьем — Ирландия (24 тысячи 237). В обеих странах число проживающих в них латвийских граждан также увеличилось: в Германии — на 413, в Ирландии — на 162.
Сравнительно много латвийских граждан по-прежнему проживает в России и Белоруссии, куда латвийцев регулярно призывают не ездить латвийские учреждения с момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. На 1 июля Россию в качестве местожительства указали 5355 граждан Латвии, Белоруссию — 1128.
Четыре гражданина Латвии назвали своим местом жительства Иран, двое — Палестину, 6445 — Израиль.
Уже сообщалось, что на 1 января с.г. своё местожительство за границей указали 253 тысяч 572 латвийских граждан — на 1,2% больше, чем на 1 июля 2025 года.
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