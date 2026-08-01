На втором месте — Германия (27 тысяч 594 человека), на третьем — Ирландия (24 тысячи 237). В обеих странах число проживающих в них латвийских граждан также увеличилось: в Германии — на 413, в Ирландии — на 162.

Сравнительно много латвийских граждан по-прежнему проживает в России и Белоруссии, куда латвийцев регулярно призывают не ездить латвийские учреждения с момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. На 1 июля Россию в качестве местожительства указали 5355 граждан Латвии, Белоруссию — 1128.