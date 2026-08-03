«Мы следим за тем, чтобы вообще не было никаких нарушений и никто не мешал людям, отдыхающим в парках. Речь не о том, на чём в последнее время особенно сосредоточены социальные сети. Речь о человеческом факторе — мы не хотим, чтобы людям мешали чувствовать себя комфортно и безопасно», — сказал Улманис.

Участники обходов не имеют права применять силу, проверять документы или выполнять другие полицейские функции. Их задача — наблюдать за происходящим и при необходимости сообщать ответственным службам о возможных нарушениях.