Руководитель организации Гатис Улманис заявил, что её участники не собираются заменять Государственную полицию и не направляют инициативу против какой-либо конкретной группы населения.
«Мы следим за тем, чтобы вообще не было никаких нарушений и никто не мешал людям, отдыхающим в парках. Речь не о том, на чём в последнее время особенно сосредоточены социальные сети. Речь о человеческом факторе — мы не хотим, чтобы людям мешали чувствовать себя комфортно и безопасно», — сказал Улманис.
Участники обходов не имеют права применять силу, проверять документы или выполнять другие полицейские функции. Их задача — наблюдать за происходящим и при необходимости сообщать ответственным службам о возможных нарушениях.
Во время первого обхода, продолжавшегося около двух часов, серьёзных происшествий не зафиксировали. Нескольким людям лишь напомнили, что курение в парке запрещено.
Начальник Государственной полиции Арманд Рукс заявил, что относится к подобным инициативам одновременно с осторожностью и оптимизмом.
«Гражданская инициатива заслуживает поддержки, но она должна осуществляться в рамках закона», — подчеркнул Рукс.
По его словам, пока такие мероприятия проходят мирно и не приводят к конфликтам, оснований считать их предосудительными нет.
Организация намерена проводить обходы регулярно. В дальнейшем её участники планируют выходить не только в центр Риги, но также в Саркандаугаву и Кенгарагс.
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