«Толпы иммигрантов — это угроза, а не способ для НПО заработать. Лидер НПО «Хочу помочь беженцам» Иева Раубишко уже в первой инстанции получила обвинительный приговор за незаконную организацию пересечения государственной границы, заявила, что решение Министерства культуры приостановить финансирование проекта «Фестиваль культурного разнообразия как фактор содействия сотрудничеству и интеграции» на первый взгляд представляется незаконным. Если на первый взгляд над жалобами «любителей беженцев» можно было бы просто улыбнуться или покрутить головой, то, оценивая оба этих события вместе, улыбаться уже не хочется, — продолжает он.
Ведь случай в Испании является прямым следствием того, что в Европе на протяжении многих лет доминировали такая политика и такое отношение к давно надвигавшейся миграционной волне, которые сегодня ярко представляет именно эта НПО, которая, как можно прочитать в аннотации к уже приостановленному проекту, энергично готовилась осуществить «интеграцию граждан третьих стран в латвийское общество с помощью мероприятий в сфере искусства и культуры, охватывающих различные этапы миграции, происходящие на территории Латвии».
Именно из-за этой политики страны юга Европы уже не знают, как справиться с толпами иммигрантов, вооружённых крайней наглостью, северные страны не в силах сдержать разгул банд приезжих и их потомков, а нам, в свою очередь, всё труднее вылавливать те сотни бродяг, которые ежедневно проникают на нашу землю — то через туннели, то по лестницам, то ещё всеми возможными способами. Поэтому Латвии, если мы хотим сохранить свою страну, необходимо действовать немедленно и решительно.
1. Немедленно прекратить деятельность всех организаций типа «Хочу помочь беженцам» и подобных им, начиная с приостановки любого государственного финансирования и дальнейшего отказа в его предоставлении этим по сути антигосударственным структурам.
2. Закрыть все ворота легальной миграции, которые на самом деле являются основной причиной расцвета нелегальной миграции. Следует последовательно навести порядок в сфере приема студентов и гастарбайтеров, жестко соблюдая принцип: сколько въезжает, столько и выезжает.
3. В-третьих, в бюджете на следующий год необходимо предусмотреть ещё больший объём финансирования для тех структур, которые заботятся о безопасности наших границ, начиная с непосредственных стражей «зелёной границы» и заканчивая ведомствами, в компетенцию которых входит дальнейший контроль и надзор за всеми прибывшими мигрантами».
Вот такие рецепты. Вызвали они неоднозначную реакцию. Кто-то кинулся защищать НГО Раубишко: «То есть этим Гиртс хочет лишить помощи и украинцев, ведь именно организация «Хочу помочь беженцам» в 2022 году оказала украинцам неоценимую помощь».
Кто-то, напротив, вспомнив советские практики (всё-таки советское в нас неистребимо… или все-таки это не советское, а общечеловеческое?), предложил просто сажать НГО-шников на Твайку: «Организацию «Хочу помочь беженцам» нужно ликвидировать как нежелательную. Если они продолжат работать подпольно, всех организаторов и членов (если они граждане Латвии) следует поместить в психиатрическую больницу, а иностранцев — выдворить из страны».
У кого-то рвотный рефлекс вызвала сама идея создать очередное «контрольное ведомство», из которого люди будут уходит на пенсию в 50 лет — «на радость» остальным налогоплательщикам: «Включил новости в шесть вечера — там рассказывали, как какой-то паразит выйдет на пенсию в 50 лет. Сразу выключил телевизор: не собираюсь тратить электричество и свои налоги на такую дрянь».
И как это обычно бывает в латвийском Интернете, никто не говорит о главном. Придется, как всегда, нам самим.
Комментарий Press
В спорах о миграции сегодня удивительно легко узнать старую притчу о слепых, ощупывающих слона. Один ухватился за хвост и объявил, что вся проблема — в «грантоедах». Другой вцепился в хобот и решил, что спасение в «Фестивалях культурного разнообразия». А слон тем временем спокойно идет своей дорогой.
Гирт Лапиньш поднимает проблему, от которой невозможно просто отмахнуться. Массовая нелегальная миграция действительно стала серьезным вызовом для Европы. Испания, Италия, Греция, Франция, Швеция — примеров достаточно, чтобы перестать повторять мантру о том, что «ничего страшного не происходит». Государство обязано охранять свои границы, контролировать въезд и пресекать злоупотребления миграционными механизмами. Тут спорить особенно не с чем.
Но дальше начинается привычная болезнь современной политики. Вместо того чтобы предложить решение, г-н Лапиньш снова достает из политического чемодана единственный инструмент — запретить. Запретить организации. Запретить программы. Закрыть ворота. Запретить всё, что движется.
Да, это был бы хороший вариант, если в Латвии по прежнему было по четыре ребенка в семье, но, как нам всем прекрасно известно, эти времена ушли — и ушли навсегда. Г-ну Лапиньшу хорошо, над ним не каплет, он получает зарплату «из тумбочки» Рижской думы, и его, видимо, не волнует, как эта тумбочка (а также пресловутый первый пенсионный уровень) наполняется. А он наполняется из денег, заработанных налогоплательщиками. А таковых в Латвии, увы, становится все меньше и меньше… Об этом говорилось уже тысячу раз, но ощущение такое, что политики дружно решили: «Ну, на наш то век их — податных сословий — хватит….»
С другой стороны баррикады картина не менее печальна. Руководители негосударственных организаций рассуждают о «культурной интеграции», фестивалях разнообразия и художественных проектах так, словно главная проблема миграции — недостаток концертов и выставок. За красивыми словами нередко угадывается куда более прозаический интерес: освоение государственных и европейских грантов. Ведь чем больше разговоров об интеграции, тем больше программ, консультантов, круглых столов и отчетов. Если проблема исчезнет, исчезнет и финансирование.
И в этом заключается главный парадокс. Одни политически зарабатывают на страхе перед мигрантами, другие — на сочувствии к ним. Одни получают политические дивиденды, другие — грантовые. А вот сама миграционная политика остается бесхозной.
Между тем Европа уже много веков назад нащупала куда более здравый принцип. Средневековые города вовсе не распахивали ворота перед каждым встречным, но и не строили систему исключительно из запретов. Человек должен был доказать делом, что способен жить по законам города, работать, не совершать преступлений и стать частью местного сообщества. Прожил таким образом в городе год и один день — получи права свободного горожанина.
Такой подход требует от государства гораздо большего, чем громкие лозунги. Нужно надежно охранять внешние границы, быстро депортировать тех, кто нарушает закон и не имеет права оставаться, но одновременно создавать понятный путь легализации для тех, кто действительно работает (работает! а не сидит на пособиях), соблюдает законы и приносит стране пользу. Это сложнее, чем очередной запрет или очередной фестиваль культурного разнообразия. Зато именно так обычно и решаются реальные проблемы.
Подытоживая: города-убежища — это вполне европейская традиция, уходящая корнями в Средневековье. Но современная евробюрократия ухитрилась испортить и её. Средневековый город говорил пришельцу: живи здесь, соблюдай законы, работай, корми себя сам — и через год и день станешь одним из нас. Брюссельская система нередко говорит иначе: приезжай, заполняй бумаги, получай жильё, пособия и услуги, а интеграцию мы поручим специальной НГО, которая проведёт фестиваль культурного разнообразия и освоит соответствующий грант. Вместо испытания ответственностью получается воспитание иждивенчества.
Тем самым мигранта не столько интегрируют, сколько развращают самой конструкцией помощи. У него ослабевает необходимость быстро учить язык, искать работу, принимать местные правила и налаживать отношения с соседями: значительную часть бытовых проблем решает за него социальная машина. А вокруг этой машины немедленно возникает целая индустрия посредников — чиновников, консультантов, активистов и грантополучателей, материально заинтересованных не в успешном завершении интеграции, а в её бесконечном продолжении.
Кто бы спорил, что такая система создает больше проблем, чем решает. Но чем лучше предложение наглухо закрыть ворота на засов, поступающее от людей, которые сами сидят на зарплате, регулярно перечисляемой из денег налогоплательщиков? Каковых денег политической системе требуется все больше и больше, при этом никто не думает, как их заработать, зато все горазды запрещать.
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