«Толпы иммигрантов — это угроза, а не способ для НПО заработать. Лидер НПО «Хочу помочь беженцам» Иева Раубишко уже в первой инстанции получила обвинительный приговор за незаконную организацию пересечения государственной границы, заявила, что решение Министерства культуры приостановить финансирование проекта «Фестиваль культурного разнообразия как фактор содействия сотрудничеству и интеграции» на первый взгляд представляется незаконным. Если на первый взгляд над жалобами «любителей беженцев» можно было бы просто улыбнуться или покрутить головой, то, оценивая оба этих события вместе, улыбаться уже не хочется, — продолжает он.

Ведь случай в Испании является прямым следствием того, что в Европе на протяжении многих лет доминировали такая политика и такое отношение к давно надвигавшейся миграционной волне, которые сегодня ярко представляет именно эта НПО, которая, как можно прочитать в аннотации к уже приостановленному проекту, энергично готовилась осуществить «интеграцию граждан третьих стран в латвийское общество с помощью мероприятий в сфере искусства и культуры, охватывающих различные этапы миграции, происходящие на территории Латвии».