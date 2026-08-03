Глядя под ноги в поисках следующего гриба, легко не заметить, как глубоко в лес вы уже зашли. Одна тропа, ещё один поворот, и привычного пути уже нет.

«В одиночку, никому ничего не говоря, люди идут в лес практически неподготовленными. Было много случаев, когда батарея телефона была практически разряжена, и на последних остатках человек смог приблизительно сообщить, что заблудился и где именно, а дальнейшая поисковая операция проводилась без использования мобильных телефонов, исключительно на основе звуковых сигналов и криков», — говорит дежурный офицер Латгальского отделения ГПСС майор Эдгарс Керубин.