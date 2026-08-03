В этом году Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) уже получила 28 звонков о случаях, когда люди заблудились в лесу; в поисках всё чаще используются дроны.
Глядя под ноги в поисках следующего гриба, легко не заметить, как глубоко в лес вы уже зашли. Одна тропа, ещё один поворот, и привычного пути уже нет.
«В одиночку, никому ничего не говоря, люди идут в лес практически неподготовленными. Было много случаев, когда батарея телефона была практически разряжена, и на последних остатках человек смог приблизительно сообщить, что заблудился и где именно, а дальнейшая поисковая операция проводилась без использования мобильных телефонов, исключительно на основе звуковых сигналов и криков», — говорит дежурный офицер Латгальского отделения ГПСС майор Эдгарс Керубин.
«Инфракрасное излучение помогает нам определить приблизительное местоположение в лесу на основе тепла, излучаемого человеческим телом. Мы можем поддерживать связь, и, конечно же, оператор беспилотника может определить направление, где находится человек, и расстояние», — рассказал майор.
Дрон охватывает площадь около двух километров. С помощью встроенного динамика спасатели могут обратиться к пропавшему человеку и дать указания. Однако у технологий в лесу есть и свои ограничения.
«Чаще всего люди теряются в незнакомых местах и в больших лесных массивах. Найти пропавшего человека среди деревьев гораздо сложнее. Конечно, в случае, если человек заблудился, идеальным вариантом будет найти луг, выйти за пределы леса. В этом смысле гораздо проще найти человека с воздуха, там, где он находится», — сказал Эдгар Керубинс.
(Lsm.lv)
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