По её словам, во время наблюдений в Латвии были выявлены представители 31 вида комаров. Новых, в том числе экзотических видов, специалисты пока не обнаружили.

«Это результат прошлого года. Итоги нынешнего мониторинга и информацию о возможных изменениях мы узнаем в конце года. Сейчас ловушки устанавливают в девяти местах Латвии с апреля по октябрь. Проверки проводятся один раз в две недели», — пояснила Матеуса.

В 2024 году вирус Западного Нила впервые в Латвии обнаружили у заболевшего ястреба-тетеревятника. В прошлом году специалисты BIOR также проверили 14 найденных мёртвыми диких птиц, однако новых случаев не выявили. Местных случаев заболевания людей лихорадкой Западного Нила в Латвии пока не зарегистрировано.