Комаров приманивают сухим льдом. При его испарении выделяется углекислый газ, который насекомые принимают за дыхание человека. Подлетевших комаров вентилятор затягивает внутрь ловушки.
В прошлом году учёные собрали тысячи насекомых, заморозили их и исследовали. Вирус Западного Нила ни у одного из комаров обнаружен не был.
«Комаров очень много, однако поймать именно того, который заражён этой болезнью, совсем непросто. Но в любом случае мониторинг будет продолжаться», — рассказала исполняющая обязанности руководителя группы паразитологии института BIOR Майра Матеуса.
По её словам, во время наблюдений в Латвии были выявлены представители 31 вида комаров. Новых, в том числе экзотических видов, специалисты пока не обнаружили.
«Это результат прошлого года. Итоги нынешнего мониторинга и информацию о возможных изменениях мы узнаем в конце года. Сейчас ловушки устанавливают в девяти местах Латвии с апреля по октябрь. Проверки проводятся один раз в две недели», — пояснила Матеуса.
В 2024 году вирус Западного Нила впервые в Латвии обнаружили у заболевшего ястреба-тетеревятника. В прошлом году специалисты BIOR также проверили 14 найденных мёртвыми диких птиц, однако новых случаев не выявили. Местных случаев заболевания людей лихорадкой Западного Нила в Латвии пока не зарегистрировано.
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