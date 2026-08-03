Среди примеров, вызвавших недовольство премьера, — содержание крупного рогатого скота исключительно в хлевах, забор более десяти кубометров воды в сутки и хозяйственная деятельность, перекрывающая пути миграции животных.
«Серьёзно? Такие рекомендации разрабатывает Банк Латвии, который сам в своих исследованиях постоянно указывает, что необходимо повышать производительность, стимулировать инвестиции и укреплять экономический рост? Не заблудился ли здесь кто-то в трёх соснах?» — написал Кулбергс.
Он обратился к президенту Банка Латвии Мартиньшу Казаксу с вопросом, как эти требования попали в рекомендации коммерческим банкам. По словам премьера, от представителей отрасли уже поступают жалобы на применение критериев при оценке возможностей финансирования фермеров.
Банк Латвии ответил, что ситуация выглядит не совсем так, как её представил Кулбергс.
«Риски биоразнообразия, изменения климата и другие риски влияют на экономику, поэтому банки оценивают риски устойчивости. Но всё не так, как прозвучало. Рекомендации не устанавливают, как должны работать фермеры, кого и в каком объёме должны кредитовать банки. Применение этих рекомендаций для банков не является обязательным», — говорится в разъяснении.
В Банке Латвии подчеркнули, что речь идёт о научно обоснованной методике оценки рисков, выбор которой остаётся за каждым банком. Там также отвергли утверждение, что документ является авторской работой одного сотрудника: по данным учреждения, его подготовил широкий круг специалистов в области естественных наук.
Кулбергса этот ответ не убедил.
«Вы, видимо, не прочитали собственный документ? Я его прочитал — это точная инструкция, как банкам оценивать фермеров в качестве клиентов и какую информацию у них запрашивать, чтобы решить, является деятельность “устойчивой” или нет», — написал премьер.
По его словам, в документе клиенты прямо разделяются на ведущих «благоприятную» и «неблагоприятную» хозяйственную деятельность, а опубликованные Банком Латвии материалы финансовый сектор воспринимает как основу для оценки заёмщиков.
«Там написан полный собачий бред. Это вредительский документ, который требует низкой производительности, бессмысленных вложений и ставит “зелёность” выше интересов государства, людей и фермеров», — заявил Кулбергс.
Банк Латвии, в свою очередь, настаивает, что рекомендации не являются обязательными и сами по себе не предписывают коммерческим банкам отказывать фермерам в кредитах или повышать процентные ставки.
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