Банк Латвии ответил, что ситуация выглядит не совсем так, как её представил Кулбергс.

«Риски биоразнообразия, изменения климата и другие риски влияют на экономику, поэтому банки оценивают риски устойчивости. Но всё не так, как прозвучало. Рекомендации не устанавливают, как должны работать фермеры, кого и в каком объёме должны кредитовать банки. Применение этих рекомендаций для банков не является обязательным», — говорится в разъяснении.

В Банке Латвии подчеркнули, что речь идёт о научно обоснованной методике оценки рисков, выбор которой остаётся за каждым банком. Там также отвергли утверждение, что документ является авторской работой одного сотрудника: по данным учреждения, его подготовил широкий круг специалистов в области естественных наук.