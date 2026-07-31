Первую известную версию такого инструмента создала психолог Глория Уилкокс в 1982 году. Колесо помогает человеку постепенно перейти от самого общего ощущения к более точному названию того, что он действительно переживает.

В центре находятся базовые эмоции: радость, грусть, страх, злость. Следующий круг предлагает более конкретные варианты. Например, грусть может оказаться одиночеством, а злость — чувством, что вас подвели.