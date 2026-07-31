Однако за раздражением может скрываться разочарование, за грустью — стыд, а за тревогой — страх быть отвергнутым. Чтобы разобраться в этом эмоциональном клубке, психологи используют так называемое колесо чувств.
Первую известную версию такого инструмента создала психолог Глория Уилкокс в 1982 году. Колесо помогает человеку постепенно перейти от самого общего ощущения к более точному названию того, что он действительно переживает.
В центре находятся базовые эмоции: радость, грусть, страх, злость. Следующий круг предлагает более конкретные варианты. Например, грусть может оказаться одиночеством, а злость — чувством, что вас подвели.
Внешний круг идёт ещё дальше. Там появляются такие определения, как «отвергнутый», «униженный», «неуверенный», «раздражённый» или «разочарованный».
На первый взгляд это просто набор слов. Но психологи утверждают, что точное название чувства меняет реакцию человека.
К примеру, гораздо легче сказать: «Я злюсь», чем признаться: «Мне больно, потому что я чувствую себя преданным». Однако именно второе объяснение позволяет понять причину конфликта и получить поддержку, а не просто выплеснуть раздражение.
Пользоваться колесом довольно просто. Сначала нужно выбрать подходящую эмоцию в центре, а затем двигаться к внешним кругам, пока не найдётся наиболее точное описание.
Одновременно специалисты советуют обратить внимание на тело. Сжатая челюсть, дрожь, тошнота, напряжённые плечи или учащённое дыхание могут подсказать, насколько сильным стало переживание.
После этого эмоцию можно записать, обсудить с близким человеком или разобрать вместе с психологом.
Существует и другое известное колесо, созданное психологом Робертом Плутчиком. Он выделил восемь основных эмоций, объединённых в противоположные пары: радость и грусть, доверие и отвращение, страх и гнев, удивление и ожидание.
Чем ближе чувство к центру его схемы, тем оно сильнее. Кроме того, эмоции могут смешиваться. Например, радость вместе с доверием превращается в любовь, а грусть с отвращением — в раскаяние.
Психологи подчёркивают, что человек способен одновременно испытывать несколько противоречивых чувств. После расставания можно тосковать, злиться, ощущать вину и одновременно бояться будущего.
Поэтому фраза «я просто расстроен» иногда скрывает целую бурю.
И, возможно, прежде чем пытаться немедленно успокоиться, стоит сначала понять, что именно внутри вас требует внимания.
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