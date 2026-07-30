Особое внимание европейские специалисты обращают на бактерии рода Vibrio. Они естественным образом живут в прибрежной воде и особенно активно размножаются летом, когда море становится тёплым.
Лучше всего им подходят участки с невысокой солёностью: заливы, устья рек и места, где морская вода смешивается с пресной. Поэтому одним из наиболее благоприятных европейских регионов для Vibrio считается Балтийское море.
Само присутствие бактерий ещё не означает, что каждый купальщик заболеет. В Европе такие инфекции по-прежнему встречаются сравнительно редко. Однако риск резко меняется, если на коже есть повреждение.
Иногда достаточно совсем небольшой ранки
Бактерии могут проникнуть через порез, царапину, ссадину, свежий прокол или незаживший пирсинг. Опасность представляют не только глубокие раны: человек может даже не обратить внимания на натёртую обувью пятку или повреждённую после бритья кожу.
Поэтому европейские специалисты советуют не заходить в морскую или слабосолёную воду с открытой раной. Если отказаться от купания невозможно, повреждённое место необходимо полностью закрыть водонепроницаемой повязкой. После выхода из воды порез или ссадину следует промыть чистой пресной водой.
Большинство инфекций ограничивается расстройством желудка или воспалением раны. Но отдельные виды, в том числе Vibrio vulnificus, в редких случаях способны вызывать быстро развивающееся поражение тканей и заражение крови.
Именно из-за таких тяжёлых случаев их называют «плотоядными бактериями». Название звучит устрашающе, хотя бактерии буквально не поедают человека. Опасность связана с тем, что инфекция может очень быстро разрушать ткани вокруг раны.
Особенно уязвимы люди с ослабленной иммунной системой, хроническими заболеваниями печени и другими тяжёлыми состояниями.
Опасность может лежать и на тарелке
Заразиться можно не только во время купания. Vibrio встречаются в сырых и недостаточно приготовленных морепродуктах, прежде всего в устрицах и других моллюсках.
Внешний вид и запах продукта не позволяют определить, есть ли в нём опасные бактерии. Поэтому надёжной защитой остаётся полноценная термическая обработка.
Людям из групп повышенного риска специалисты особенно настойчиво рекомендуют отказаться от сырых устриц.
Не вся вода опасна одинаково
Vibrio связаны прежде всего с морской и слабосолёной прибрежной водой. В бассейнах и пресных водоёмах набор рисков другой.
После долгого купания вода может оставаться в слуховом проходе и создавать условия для так называемого уха пловца — воспаления наружного уха. В бассейнах возможны также кишечные и кожные инфекции, особенно если вода очищается недостаточно хорошо.
Но превращать летнее купание в медицинскую операцию не требуется. В большинстве случаев достаточно нескольких простых правил: не заходить в воду с незажившей раной, не глотать воду, принимать душ после купания и не есть сырые морепродукты сомнительного происхождения.
Тёплое море меняет карту риска
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний уже обновил специальную систему, которая ежедневно оценивает условия для размножения Vibrio в Балтийском, Средиземном и Чёрном морях, у Атлантического побережья и на северо-западном шельфе Европы. Прогноз охватывает также ближайшие пять дней.
Причина проста: по мере нагревания европейских морей бактерии получают возможность появляться севернее и сохраняться дольше.
Получается, что самый незаметный предмет на пляже летом — не медуза и не острый камень.
Иногда это маленькая царапина, с которой человек решил всё-таки зайти в хорошо прогретую воду.
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