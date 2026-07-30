Лучше всего им подходят участки с невысокой солёностью: заливы, устья рек и места, где морская вода смешивается с пресной. Поэтому одним из наиболее благоприятных европейских регионов для Vibrio считается Балтийское море.

Само присутствие бактерий ещё не означает, что каждый купальщик заболеет. В Европе такие инфекции по-прежнему встречаются сравнительно редко. Однако риск резко меняется, если на коже есть повреждение.