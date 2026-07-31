Но действительно ли клюква способна избавить от инфекции?
В клюкве содержатся проантоцианидины — растительные соединения с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они затрудняют прикрепление кишечной палочки и некоторых других бактерий к стенкам мочевого пузыря.
Именно поэтому клюквенные продукты теоретически могут уменьшать вероятность появления новой инфекции.
Исследования показывают, что определённый защитный эффект возможен при регулярном употреблении препаратов, содержащих около 36 миллиграммов проантоцианидинов в день.
Однако здесь есть важная деталь.
Клюкву необходимо принимать постоянно в течение нескольких недель или месяцев. Если выпить сок только тогда, когда уже появились боль, жжение и частые позывы, инфекция от этого не исчезнет.
Кроме того, производители далеко не всегда указывают точное содержание активных веществ. В некоторых добавках их может оказаться слишком мало, чтобы заметно повлиять на способность бактерий закрепляться в мочевом пузыре.
Врачи считают клюквенные продукты относительно безопасным способом профилактики повторных инфекций. Но формулируют это осторожно: клюква может помочь, однако гарантированного результата не даёт.
С соком ситуация ещё сложнее.
Обычный клюквенный напиток или нектар часто содержит совсем немного сок из ягод и большое количество сахара. Для возможного профилактического эффекта нужен стопроцентный клюквенный сок, но и у него нет точно установленной лечебной дозы.
Поэтому специалисты чаще советуют концентрированные добавки, где количество активных веществ легче контролировать.
При этом клюква подходит не всем. Из-за кислотности и сахара она может раздражать желудок и мочевой пузырь. Осторожность необходима людям с диабетом, камнями в почках, повышенным холестерином, синдромом болезненного мочевого пузыря и заболеваниями кишечника.
Клюквенные добавки также способны взаимодействовать с препаратами для разжижения крови, статинами, лекарствами от аллергии и средствами, снижающими кислотность желудка.
Но главное предупреждение врачей касается уже начавшейся инфекции.
Клюквенный сок не уничтожает бактерии и не заменяет медицинское лечение. При подтверждённой инфекции мочевыводящих путей эффективным средством остаются антибиотики, назначенные врачом.
Клюква может попытаться не пустить бактерии обратно.
Но выгнать тех, кто уже оказался внутри, она не способна.
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