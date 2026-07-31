Кроме того, производители далеко не всегда указывают точное содержание активных веществ. В некоторых добавках их может оказаться слишком мало, чтобы заметно повлиять на способность бактерий закрепляться в мочевом пузыре.

Врачи считают клюквенные продукты относительно безопасным способом профилактики повторных инфекций. Но формулируют это осторожно: клюква может помочь, однако гарантированного результата не даёт.

С соком ситуация ещё сложнее.