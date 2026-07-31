Предполагается, что заражение произошло при контакте повреждённой кожи с морской или солоноватой водой. Все заболевшие были старше 75 лет и относились к группе повышенного риска.

Особенно уязвимы пожилые люди, пациенты с ослабленным иммунитетом, сахарным диабетом, заболеваниями печени и тяжёлыми болезнями сердца, а также люди с открытыми ранами.