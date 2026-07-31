По данным берлинского ведомства здравоохранения LAGeSo, в этом году зарегистрированы три случая вибриоза. У всех пациентов развились раневые инфекции, у двух — сепсис. Один человек умер 13 июля.
Предполагается, что заражение произошло при контакте повреждённой кожи с морской или солоноватой водой. Все заболевшие были старше 75 лет и относились к группе повышенного риска.
Особенно уязвимы пожилые люди, пациенты с ослабленным иммунитетом, сахарным диабетом, заболеваниями печени и тяжёлыми болезнями сердца, а также люди с открытыми ранами.
Вибрионы естественным образом обитают в морской и солоноватой воде. Некоторые их виды способны вызывать кишечные и раневые инфекции. При прогреве воды выше 20 градусов бактерии начинают быстро размножаться, особенно на мелководных участках побережья.
По оценке LAGeSo, сезон заражений вибрионами в 2026 году начался раньше обычного. Возможной причиной называют раннее прогревание прибрежных вод.
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