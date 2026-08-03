«Нет. Это было моё естественное недоумение и шок от того, что такое вообще возможно — что за приход на заседание тебе платят деньги. Я никогда не думал, что такое может быть», — заявил Кулбергс, отвечая на вопрос, ожидал ли он широкой реакции на свою критику.
По словам премьера, его претензии касались только механизма вознаграждений, а не работы Совета меморандума в целом.
«Мне показалось, что это абсурдно и неправильно. Мы это отменили. Это ясное решение», — сказал он.
Кулбергс утверждает, что отмена выплат позволит прекратить расходование примерно 200 тысяч евро из государственного бюджета. Представители неправительственных организаций ранее возражали, что вознаграждение выплачивалось не только за присутствие, но и за подготовку к заседаниям.
Премьер считает, что государству необходимо шире оценить эффективность расходов на фоне большого бюджетного дефицита и продолжающихся заимствований.
«Мы — страна, которая слишком много занимает, использует максимально допустимый бюджетный дефицит, деньги стоят дорого, а во многих местах мы их просто растрачиваем. Нужно везде посмотреть, насколько целесообразно расходуются средства», — заявил Кулбергс.
В качестве примера он назвал финансирование неправительственных организаций, которое, по его оценке, составляет около 204 миллионов евро в год. При этом премьер подчеркнул, что не предлагает механически сокращать эту сумму.
«Я считаю, что неправительственные организации очень хорошо справляются с функциями, которые государство само выполнять не умеет. Однако, когда я вижу отдельные цифры и статьи расходов, у меня возникают вопросы», — сказал он.
В Кабинете министров планируется встреча с представителями Совета меморандума и региональных неправительственных организаций, чтобы совместно оценить распределение финансирования.
«По-моему, там есть такая куча плевел, которую нам нужно отделить от зёрен», — заключил премьер.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.