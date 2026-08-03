Кулбергс утверждает, что отмена выплат позволит прекратить расходование примерно 200 тысяч евро из государственного бюджета. Представители неправительственных организаций ранее возражали, что вознаграждение выплачивалось не только за присутствие, но и за подготовку к заседаниям.

Премьер считает, что государству необходимо шире оценить эффективность расходов на фоне большого бюджетного дефицита и продолжающихся заимствований.

«Мы — страна, которая слишком много занимает, использует максимально допустимый бюджетный дефицит, деньги стоят дорого, а во многих местах мы их просто растрачиваем. Нужно везде посмотреть, насколько целесообразно расходуются средства», — заявил Кулбергс.