— исследования без контрастного вещества — 14 евро;

— с контрастным веществом — 21 евро.

Ядерно-магнитный резонанс:

— исследования без контрастного вещества — 28 евро;

— с контрастным веществом — 35 евро.

8. Процедуры по медицинскому оплодотворению:

— пункция яичников для аспирации яйцеклеток – 21 евро;

— трансплантация эмбрионов – 21 евро;

— биопсия яичка — 21 евро.

9. Хирургическая операция.

Лечебное учреждение может выписать пациенту счет за одну хирургическую манипуляцию, проведенную в операционном зале в период лечения в стационаре, – не более 31 евро.

Эта дополнительная плата не покрывается из средств госбюджета, за исключением случаев, когда лечение проходит:

— пациент, имеющий льготы на оплату пациента;

— житель, имеющий статус нуждающегося лица;

— работник Службы неотложной медицинской помощи;

— пациент, который в течение календарного года уже заплатил за лечение общую сумму не менее 570 евро.

(!) Общая сумма, которую пациент платит за каждый случай пребывания в стационаре, не может превышать 355 евро (не считая дополнительной платы за операции)…

Направление обязательно

Как попасть к врачу по госрасценкам

Что надо знать и сделать пациенту, чтобы за консультацию врача-специалиста и обследование платить установленную государством цену — взнос пациента?

В первую очередь пациенту надо запастись направлением от семейного врача или врача-специалиста. Сейчас это только электронное направление. Обязательно – чтобы врач имел договор о медицинской практике с Национальной службой здоровья (NVD).

ВНИМАНИЕ! Оплаченные государством услуги оказывают медицинские учреждения и врачи, которые заключили соответствующий договор с NVD. Если вы идете к определенному специалисту или на обследование впервые, то, перед тем как записаться, узнайте, предоставляет ли врач или медицинское учреждение оплаченные государством услуги.

Но записаться к определенному врачу или на обследование в ближайшем медицинском центре становится все сложнее. В помощь пациенту создана услуга rindapiearsta.lv

На этом портале можно найти адрес врача, места, где можно пройти обследование в ближайшее время – во всех регионах страны…

Врачи прямого доступа

Когда направление не обязательно

Без направления семейного врача консультация специалиста (за исключением определенной группы врачей) и медицинское обследование будут стоить в разы дороже, чем с направлением. Чтобы платить за консультацию врача или обследование по цене пациента, то есть с государственным софинансированием, пациенту необходимо заручиться направлением семейного врача и специалиста.

Между тем более чем к десяти специалистам прямого доступа пациент может обращаться напрямую — без направления врача:

— офтальмолог (глазной врач);

— гинеколог, в том числе для профилактического осмотра;

— спортивный врач;

— психиатр, если пациент страдает психическим заболеванием;

— нарколог, если пациент страдает алкогольной, наркотической зависимостью или зависимостью от психотропных веществ;

— физиопневмонолог, если пациент болен туберкулезом;

— дерматовенеролог, если пациент страдает сексуально-трансмиссивными заболеваниями;

— эндокринолог, если пациент болен сахарным диабетом;

— онколог, если пациент страдает онкологическим заболеванием;

— инфектолог, если пациент болен вирусом иммунодефицита человека;

— неотложная медицинская помощь в медучреждении, в том числе в пункте скорой помощи.

V Детские врачи – педиатр и хирург; спортивный врач – в Детской клинической университетской больнице; специалист в кабинете душевных расстройств у детей и другие.

Дети до 18 лет также могут посещать стоматолога, имеющего договорные отношения с NVD, без специального направления от врача.

При неоднократном посещении пациентом врача-специалиста на протяжении одного заболевания повторное обращение к семейному врачу не требуется…

Домашний визит

Цены и привилегии

Вызов на дом семейного врача и врача-специалиста входит в список необходимых медицинских услуг, которыми могут пользоваться пациенты. Цену назначает врач или лечебное учреждение. Но есть группы пациентов, которым визит врача на дом полностью или частично оплачивает государство.

* Доплата пациента за домашний визит — 2,85 евро:

— больные гриппом во время эпидемии гриппа;

— если визит врача сделан после вызова неотложной медицинской помощи;

— пациенты старше 80 лет;

— пациенты с психическим заболеванием (определенные диагнозы), если визит не связан с психиатрическим лечением.

* От оплаты визита врача на дом освобождены:

— дети до 18 лет;

— инвалиды 1-й группы;

— пациенты, нуждающиеся в длительной искусственной вентиляции легких;

— пациенты, получающие паллиативный (лежачие пациенты с определенными заболеваниями) и медицинский уход на дому;

— проживающие в учреждениях длительного социального ухода или реабилитации…

(!) Бесплатный информационный телефон Национальной службы здоровья — 80001234

Больше информации ищите на портале Национальной службы здравоохранения — vmnvd.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА