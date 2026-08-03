Доплата пациента
Государственный прейскурант на медицинские услуги:
Если удастся записаться к врачу-специалисту вовремя, да еще дождаться своей очереди (дожить до приемного дня), то лечение обойдется не в такие уж страшные суммы. Цены за консультации, обследования, анализы, которые надо доплатить пациенту с учетом государственного софинансирования, регулируются правилами Кабинета министров № 555 «Порядок организации и оплаты услуг здравоохранения».
Размер доплаты пациента в 2026 году:
1. Амбулаторное посещение семейного врача:
— пациентам до 65 лет – 2 евро;
— пациентам с 65 лет – 1 евро.
2. Амбулаторное посещение врача-специалиста по направлению семейного врача — 4 евро.
3. Лечение в дневном стационаре:
— за каждый день — 7 евро;
— за каждую проведенную операцию – 4 евро;
— за услуги инвазивной кардиологии, инвазивной радиологии и хирургические манипуляции (за каждую процедуру) – 7 евро;
— коронография (с инвазивным веществом) – 10 евро.
4. Лабораторные исследования.
Пациенту не нужно доплачивать за основные лабораторные исследования: услугу полностью оплачивает государство, кроме забора крови для амбулаторных пациентов, за исключением детей и беременных, а также специальных исследований.
5. Диагностические исследования, проведенные амбулаторно и в дневном стационаре.
Электрокардиографические исследования — 2 евро;
— неинвазивные функциональные исследования сердца — 4 евро;
— функциональные исследования головы и магистральных кровеносных сосудов конечностей — 4 евро;
— нейроэлектрофизиологические исследования – 4 евро;
— функциональные исследования желудочно-кишечного тракта – 4 евро;
— ультрасонографические исследования – 4 евро;
— эндоскопические исследования — 7 евро;
— радиологическая диагностика – 4;
— коронография (исследование с контрастным веществом) – 10 евро.
Рентген:
— исследования без контрастного вещества — 3 евро;
— с контрастным веществом — 10 евро.
Компьютерная томография:
— исследование без контрастного вещества — 14 евро;
— с интравенозным контрастным веществом — 21 евро.
Ядерно-магнитный резонанс:
— исследование без контрастного вещества — 28 евро;
— с интравенозным контрастным веществом — 35 евро.
6. Лечение в круглосуточном стационаре:
— в больнице (начиная со второго дня) – 10 евро в день;
— медицинская реабилитация в стационаре (начиная со второго дня) – 5 евро в день;
— медицинский уход, в том числе за хронически больными пациентами, в отделениях и койко-местах – 7 евро в день;
— с онокологическим и онкогематологическим диагнозом – 7 евро в день;
— лечение от алкогольной, наркотической, психотропной и токсической зависимости – 7 евро в день.
7. Диагностические исследования в стационаре.
Компьютерная томография:
— исследования без контрастного вещества — 14 евро;
— с контрастным веществом — 21 евро.
Ядерно-магнитный резонанс:
— исследования без контрастного вещества — 28 евро;
— с контрастным веществом — 35 евро.
8. Процедуры по медицинскому оплодотворению:
— пункция яичников для аспирации яйцеклеток – 21 евро;
— трансплантация эмбрионов – 21 евро;
— биопсия яичка — 21 евро.
9. Хирургическая операция.
Лечебное учреждение может выписать пациенту счет за одну хирургическую манипуляцию, проведенную в операционном зале в период лечения в стационаре, – не более 31 евро.
Эта дополнительная плата не покрывается из средств госбюджета, за исключением случаев, когда лечение проходит:
— пациент, имеющий льготы на оплату пациента;
— житель, имеющий статус нуждающегося лица;
— работник Службы неотложной медицинской помощи;
— пациент, который в течение календарного года уже заплатил за лечение общую сумму не менее 570 евро.
(!) Общая сумма, которую пациент платит за каждый случай пребывания в стационаре, не может превышать 355 евро (не считая дополнительной платы за операции)…
Направление обязательно
Как попасть к врачу по госрасценкам
Что надо знать и сделать пациенту, чтобы за консультацию врача-специалиста и обследование платить установленную государством цену — взнос пациента?
В первую очередь пациенту надо запастись направлением от семейного врача или врача-специалиста. Сейчас это только электронное направление. Обязательно – чтобы врач имел договор о медицинской практике с Национальной службой здоровья (NVD).
ВНИМАНИЕ! Оплаченные государством услуги оказывают медицинские учреждения и врачи, которые заключили соответствующий договор с NVD. Если вы идете к определенному специалисту или на обследование впервые, то, перед тем как записаться, узнайте, предоставляет ли врач или медицинское учреждение оплаченные государством услуги.
Но записаться к определенному врачу или на обследование в ближайшем медицинском центре становится все сложнее. В помощь пациенту создана услуга rindapiearsta.lv
На этом портале можно найти адрес врача, места, где можно пройти обследование в ближайшее время – во всех регионах страны…
Врачи прямого доступа
Когда направление не обязательно
Без направления семейного врача консультация специалиста (за исключением определенной группы врачей) и медицинское обследование будут стоить в разы дороже, чем с направлением. Чтобы платить за консультацию врача или обследование по цене пациента, то есть с государственным софинансированием, пациенту необходимо заручиться направлением семейного врача и специалиста.
Между тем более чем к десяти специалистам прямого доступа пациент может обращаться напрямую — без направления врача:
— офтальмолог (глазной врач);
— гинеколог, в том числе для профилактического осмотра;
— спортивный врач;
— психиатр, если пациент страдает психическим заболеванием;
— нарколог, если пациент страдает алкогольной, наркотической зависимостью или зависимостью от психотропных веществ;
— физиопневмонолог, если пациент болен туберкулезом;
— дерматовенеролог, если пациент страдает сексуально-трансмиссивными заболеваниями;
— эндокринолог, если пациент болен сахарным диабетом;
— онколог, если пациент страдает онкологическим заболеванием;
— инфектолог, если пациент болен вирусом иммунодефицита человека;
— неотложная медицинская помощь в медучреждении, в том числе в пункте скорой помощи.
V Детские врачи – педиатр и хирург; спортивный врач – в Детской клинической университетской больнице; специалист в кабинете душевных расстройств у детей и другие.
Дети до 18 лет также могут посещать стоматолога, имеющего договорные отношения с NVD, без специального направления от врача.
При неоднократном посещении пациентом врача-специалиста на протяжении одного заболевания повторное обращение к семейному врачу не требуется…
Домашний визит
Цены и привилегии
Вызов на дом семейного врача и врача-специалиста входит в список необходимых медицинских услуг, которыми могут пользоваться пациенты. Цену назначает врач или лечебное учреждение. Но есть группы пациентов, которым визит врача на дом полностью или частично оплачивает государство.
* Доплата пациента за домашний визит — 2,85 евро:
— больные гриппом во время эпидемии гриппа;
— если визит врача сделан после вызова неотложной медицинской помощи;
— пациенты старше 80 лет;
— пациенты с психическим заболеванием (определенные диагнозы), если визит не связан с психиатрическим лечением.
* От оплаты визита врача на дом освобождены:
— дети до 18 лет;
— инвалиды 1-й группы;
— пациенты, нуждающиеся в длительной искусственной вентиляции легких;
— пациенты, получающие паллиативный (лежачие пациенты с определенными заболеваниями) и медицинский уход на дому;
— проживающие в учреждениях длительного социального ухода или реабилитации…
(!) Бесплатный информационный телефон Национальной службы здоровья — 80001234
Больше информации ищите на портале Национальной службы здравоохранения — vmnvd.gov.lv
Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА
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