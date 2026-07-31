Местами гроза вызовет очень сильный дождь и сильные порывы ветра, возможны град и буря. В стране в целом ветер будет слабым, что позволит сгуститься туману, на более обширной территории туман образуется в Курземе.
Температура воздуха понизится до +16..+19 градусов, в Курземе — до +13..+15 градусов.
В первый день августа будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха повысится до +20..+25 градусов.
В Риге в пятницу вечером возможна гроза, в субботу утром — туман, день может пройти без осадков. При слабом ветре температура воздуха ночью опустится до +18 градусов, днем она поднимется до +24 градусов.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.