Писатель и публицист Петр Дмитриевич БОБОРЫКИН, приезжавший в 1880-е годы на взморье из Петербурга, вспоминал: «Вы сидите на террасе в теплый вечер на взморье. До вас доносятся протяжные, чисто русские звуки: «Сахарное мороженое!» По песчаным переулочкам, где за заборами приютились дачки, настроенные немцами и онемеченными латышами, разъезжает ярославский или тверской мужичок, сидя на двухколесном коротком ящике, где помещается несколько форм. С утра до позднего вечера разъезжает он так по улицам и улочкам штранда (от немецкого Strand – пляж, морской берег. — Авт.), и целый день у него есть покупатели.

Остзейская культура не доработалась до такого вида кондитерского промысла; а наш мужичок принес его готовым и усовершенствовал: он уже не таскает на голове тяжелейшую кадку с двумя формами, он выдумал свой двухколесный ящик; но лошадь у него в русской упряжи и дуга расписана яркими красками.

Мороженое у него действительно сахарное, в пять и десять копеек за формочку. Не одни дети, и взрослые рижане объедаются этим мороженым…»

Большинство продавцов по-немецки знало одну-две фразы, и бюргерские жены вынуждены были говорить по-русски — «упражняться в неприятном для них диалекте». А не хотите «упражняться» — езжайте за товаром в Ригу…