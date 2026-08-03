Как-то на одном известном «сладком» производстве посетовал я на то, что сладости тогда были вкуснее и натуральнее. В ответ услышал от технолога: «Это привкус дефицита». Тогда, мол, многое было не купить, вот и казалось, что вкуснее… Не спорю, сегодня разнообразие мороженого с теми скромными временами не сопоставить, хватает сейчас и вкусного. Но давайте сравним: из чего его делали тогда и делают теперь.
…В советском учебнике «Товароведение пищевых продуктов» сказано, что в 1 килограмме мороженого высшего сорта – пломбира — должно быть 750 граммов сливок, 200 граммов сахара, 50 граммов яиц, 3 грамма агар-агара (продукта, получаемого из морских водорослей и являющегося природным загустителем), 0,2 грамма ванилина, 0,1 грамма соли.
Сегодня мороженого с таким составом не будет. По той уже причине, что даже в замороженном виде оно не сможет долго храниться. Нынче срок реализации – полтора года — при условии, что хранилось мороженое при температуре не выше минус 18 градусов.
Впрочем, знакомые продавщицы рассказывают, что мороженое приходится размораживать и снова замораживать. И не раз. Страдают не только вкусовые качества. Хуже, что из-за подобных метаморфоз можно отравиться. Поэтому не стоит покупать изделия с явными признаками деформации упаковки, а также просроченные. Можно заработать диарею. И это как минимум.
И все же не будем пугать латвийских любителей «снежного шербета» — как называли мороженое в старину. В Латвии много достойных производителей. А выпускают мороженое не только крупные молочные комбинаты, но и небольшие частные производства. Их мороженое нередко можно оценить во время всевозможных ярмарок в разных регионах Латвии, на традиционных днях провинциальных латвийских городков (которые я, кстати, очень рекомендую посещать)…
Натуральный пломбир и опасные добавки
Натуральный пломбир и сегодня никто не отменял, и готовится он из молока, сливочного масла и сливок. Эти продукты должны быть в составе мороженого на первых позициях.
Плохо, когда на первом месте стоит сухое молоко или даже вода. Основой такого «молочного» пломбира чаще всего является пальмовое масло, о негативном влиянии которого на здоровье мы не раз писали. По данным Всемирной организации здравоохранения, чрезмерное его употребление приводит к повышению уровня холестерина в крови, к атеросклерозу. Вреден он и для тех, у кого желудочно-кишечные заболевания, эндокринные.
Не менее вредны и вкусовые добавки, которые должны заменить отсутствие в мороженом молочного жира – ведь именно он придает ему бесподобный сливочный вкус.
Самыми вредными Е-добавками являются каррагинан (E407) и карбоксиметилцеллюлоза (E466) – они вызывают расстройство желудка, а также соевый лецитин (E-476), который провоцирует аллергию…
Что скрывается за «земляничным вкусом»
Наименований мороженого сегодня, повторимся, не счесть. Есть даже со вкусом известных конфет, ликеров… Одни из них действительно по-настоящему вкусные, другие не принесут организму ничего, кроме нарушений обмена веществ.
Что здесь можно посоветовать? Лучше выбирать мороженое, содержащее цукаты, орехи и мармелад. Эти пищевые добавки натуральные. Однако стоит избегать «земляничных вкусов» или «малиновых ароматов». Не многие производители будут столь расточительны, что станут добавлять в мороженое настоящий фруктовый или ягодный сок. Да и информация на упаковке, как правило, расскажет, что в его состав входят ароматизаторы, схожие с натуральными…
Не откроем Америку, если скажем, что лучше покупать мороженое известного производителя. Брэнд и репутация имеют значение. Да, в Латвии сегодня достаточно много импортного мороженого. И конкуренция – вещь хорошая, но все же лучше остерегаться покупать мороженое, изготовленное неизвестным зарубежным производителем.
Сейчас, летом, мороженое продается не только в холодильниках крупных торговых сетей, но и на лотках — в парках, на улицах, на пляже. При покупке на лотках советуем обращать внимание на то, чтобы на холодильниках было указано название производителя. Иначе есть риск нарваться на просроченное мороженое…
ДешЕвый сыр — только в мышеловке
Цены сегодня бьют рекорды, поэтому, выбирая продукты, народ ищет то, что со скидкой, по акциям. В крупных торговых сетях мороженое, особенно известных производителей, тоже нередко продается со скидкой.
Другое дело – уличные лотки. Тут скидок не увидеть. А подозрительно низкая цена «снежного шербета» должна насторожить. Потому что хорошее мороженое – молочный продукт, и очень дешево он не может стоить. Значит, вам пытаются продать что-то, лишь названное одинаково любимым и взрослыми, и детьми словом. Прекрасным словом, которое одинаково любят все жители Латвии, невзирая на национальность и политические пристрастия: «мороженое»!
…Старый, бесподобно вкусный советский пломбир из детства, на развес, в вафельных стаканчиках, за которым стояли в очередях. Помните? И привкус дефицита здесь ни при чем. Потому что это было очень вкусно! «Здоровски!» — как говорила ребятня…
Как это было на Рижском взморье
Первыми продавцами вкуснейшего мороженого на Рижском взморье были русские.
Писатель и публицист Петр Дмитриевич БОБОРЫКИН, приезжавший в 1880-е годы на взморье из Петербурга, вспоминал: «Вы сидите на террасе в теплый вечер на взморье. До вас доносятся протяжные, чисто русские звуки: «Сахарное мороженое!» По песчаным переулочкам, где за заборами приютились дачки, настроенные немцами и онемеченными латышами, разъезжает ярославский или тверской мужичок, сидя на двухколесном коротком ящике, где помещается несколько форм. С утра до позднего вечера разъезжает он так по улицам и улочкам штранда (от немецкого Strand – пляж, морской берег. — Авт.), и целый день у него есть покупатели.
Остзейская культура не доработалась до такого вида кондитерского промысла; а наш мужичок принес его готовым и усовершенствовал: он уже не таскает на голове тяжелейшую кадку с двумя формами, он выдумал свой двухколесный ящик; но лошадь у него в русской упряжи и дуга расписана яркими красками.
Мороженое у него действительно сахарное, в пять и десять копеек за формочку. Не одни дети, и взрослые рижане объедаются этим мороженым…»
Большинство продавцов по-немецки знало одну-две фразы, и бюргерские жены вынуждены были говорить по-русски — «упражняться в неприятном для них диалекте». А не хотите «упражняться» — езжайте за товаром в Ригу…
Знаете ли вы, что…
* История появления пломбира начинается в XIX веке во Франции, когда рецептура мороженого стала более доступной для широкой публики. Название «пломбир» связано с городом Пломбьер-ле-Бен, где впервые был представлен этот вид десерта. Его основу составляют молоко, сливки и яйца, что придает ему густую текстуру и насыщенный вкус. Во Франции пломбир подавали в ресторанах как изысканный десерт, а затем его популярность быстро распространилась по всей Европе.
* Эскимо, или мороженое в глазури, было изобретено в 1920 году американцем Кристианом НЕЛЬСОНОМ. Легенда гласит, что Нельсон случайно придумал этот десерт, когда увидел, как ребенок не мог выбрать между шоколадом и мороженым. Так возникла идея покрыть мороженое слоем шоколада, создав популярное лакомство…
Илья ДИМЕНШТЕЙН
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