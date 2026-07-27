Вот цифры. За период с 2011 по 2020 год рынок пестицидов в стране вырос на 80%! В итоге Латвия заняла третье место в ЕС по приросту продаж (+54%), уступив лишь Кипру и Австрии.
Да, пока мы еще не первые. По общему объему использования пестицидов среди 37 европейских стран Латвия на 14-м месте. Но если динамика не изменится, то из «самой зеленой страны» превратится в полную противоположность.
При этом в Евросоюзе идет обратный процесс – применение химикатов в сельском хозяйстве сокращается. Пока — на 6%. Каково? В зеленой Латвии — растет, а в «отравленной пестицидами» Европе – сокращается.
Латвийские чиновники, следящие за использованием химии в сельском хозяйстве, уверены, что повода для беспокойства нет. Впрочем, точно так же они говорят и о лесе, и об экономике. По местным отчетам – все ОК!
В Госслужбе защиты растений объясняют, что у нас, дескать, стали больше использовать под сельское хозяйство заброшенные земли, а в остальной Европе — нет.
— Прирост сельскохозяйственных земель составил в Латвии 8%, — говорит представитель Государственной службы защиты растений Анитра ЛЕТЛАНДЕ. – Это означает, что земли попали в оборот, их начали активно обрабатывать и применять средства, защищающие растения…
По словам госинституций, из расчета на гектар у нас применяют пестицидов в разы меньше, чем в Западной Европе. Там – 2 килограмма, у нас – 600 граммов. Поэтому нагрузка на почву и реки ниже, чем в других странах.
Однако те, кто знает о ситуации не по бумажкам, уверены, что все обстоит иначе…
В чём мы переплюнули голландцев
— Если верить официальной статистике, то пестицидов у нас применяют меньше, чем во многих странах Западной Европы, — разъясняет глава Латвийской ассоциации биологических хозяйств Густавс НОРКАКЛИС.
— Например, втрое меньше, чем в Голландии. Это было бы логично: в нашем климате, более холодном, меньше вредителей. Однако официальные данные вводят в заблуждение. В Голландии значительно больше обрабатываемой земли, чем у нас (при том, что эта страна значительно меньше Латвии). У нас очень много пустующих угодий, и когда подсчитывают применение пестицидов по стране, пустующую землю тоже учитывают – мол, это биологические хозяйства. Поэтому если взять только обрабатываемые у нас гектары, то пестицидов будет не меньше, чем в Голландии. По одной и той же технологии выращиваем все: от моркови до фруктов…
А во многих областях, по словам эксперта, по использованию химии мы уже переплюнули Западную Европу.
— Больше всего у нас выращивают пшеницы, следом — рапс. Считается, что и там, и там активнее всего применяются пестициды. Так вот: чтобы озимая пшеница не росла так высоко, в последние годы у нас стали применять в пять раз больше пестицидов, чем прежде! Все больше сейчас на крупных угодьях ячменя, бобовых, гороха. Там химии тоже немыслимо много…
По мнению собеседника, одна из причин использования сплошь и рядом химии — слабый контроль.
— Наше Министерство земледелия любит публиковать данные о количестве проверок в хозяйствах – более 1 800 в год. Но хозяйств, где используют в Латвии пестициды, — десятки тысяч. А проверяют их согласно закону – раз в три-пять лет! Биологические же хозяйства шерстят как минимум раз в год. Я писал в министерство, чтобы и остальные хозяйства проверяли точно так же. Ничего не изменилось…
Ни знаний, ни урожая
Другая причина ухудшения ситуации — недостаток знаний у многих селян. Они полагают, что пестициды спасут от сорняков и болезней.
— На самом деле они не уничтожают сорняки, а лишь замедляют их рост, — продолжает г-н Норкаклис. — Когда я взял свое хозяйство, которое стал делать биологическим, то пять лет воевал, чтобы обуздать сорняки. «Спасибо» предыдущим хозяевам, использовавшим химию… Однако крестьянам, когда продают пестициды, не рассказывают, к чему это приводит…
По словам специалиста, не менее важно и то, что конкретно выращивает Латвия.
— В сельском хозяйстве – никакой стратегии. У нас выращивают пшеницы в пять раз больше, чем стране необходимо. А, к примеру, местных овощей и фруктов в торговых сетях мало. В основном – импорт. Только на 50% обеспечиваем себя свининой. Мне скажут, что это рынок. Каждый выращивает то, что ему выгодно. Но ведь государство предоставляет крестьянам миллионные дотации. Деньги из наших с вами налогов. Однако мы не можем купить многие латвийские продукты…
Путь в никуда
Фермер из-под Кокнесе Янис ДЗЕНИС уже 16 лет не применяет химию. Результат — налицо: зерно, которое Янис выращивает, идет на экспорт – для производства детского питания. При этом у фермера обширные угодья – 1 000 гектаров.
Янис уверен, что применение химии – путь в никуда:
— Посмотрите, что происходит в мире! На ту же Южную Европу, где земля превратилась в пустыню благодаря тому сельскому хозяйству, которое там культивировали. Или на Америку — на Калифорнию и другие штаты США, на Южную Африку. Они подошли к тому рубежу, когда обратного пути нет. Только тогда они стали думать и работать со своей почвой. Но чтобы вернуть почве природные свойства — нужны огромные средства…
По словам фермера, в Латвии сейчас культивируется тот же путь. Об этом же не раз рассказывал и предприниматель из Лудзы Евгений ЛУКАШЕНОК…
Пестицидами – по нашему здоровью!
О том, чем пестициды и прочая дрянь грозят здоровью, свидетельствуют исследования Института охраны труда и здоровья среды RSU (Рижского университета Страдыня). Там провели биомониторинг, чтобы проанализировать наличие разных химических веществ в организме жителей.
Для программы биомониторинга было отобрано 30 приоритетных веществ, разделенных на три группы: пестициды (включая глифосаты и неоникотиноиды), добавки, содержащиеся в пластмассовой упаковке, такие как фталаты и бисфенолы, а также тяжелые металлы, такие как свинец, и другие вещества, которые попадают в организм через пищу, питьевую воду, воздух, бытовые предметы и прочее, что связано с образом жизни.
В рамках проекта около 400 жителей в возрасте от 18 до 75 лет сдали биологические образцы, при этом у некоторых из них была также определена концентрация упомянутых высокоприоритетных веществ в образцах мочи и крови.
Директор института Иварс ВАНАДЗИНЬШ отметил, что у 60% проверенных в организме обнаружено как минимум одно из исследованных веществ. У некоторых их было два и даже пять! По словам специалиста, в идеале таких химических веществ в организме человека не должно быть вовсе.
Наглядная иллюстрация применения химии в сельском хозяйстве — аллергия на продукты, о которой мы недавно писали. В Латвии она встречается все чаще. И у детей, и у взрослых. Стоит ли удивляться, если химию используют направо и налево?! А ежели еще приплюсовать е-добавки, которыми пичкают многие продукты, — вообще, как говорится, туши свет.
Но латвийские институции уверены, что мы по-прежнему самые лучшие, самые зеленые. Точно так же, как с лесом. В чиновничьих отчетах его все больше, а что происходит в реальности – каждый живущий в Латвии видит сам…
Убиваем море, реки и озёра
Химикаты опасны не только для полей, но и для рек, озер. Остатки минеральных удобрений стекают с полей в мелиорационные каналы, оттуда – в водоемы.
По словам ведущего исследователя института Bior Руты МЕДНЕ, наибольшую опасность для водных обитателей, в особенности рыб, представляют инсектициды — средства для уничтожения насекомых. Минимальные дозы могут в одночасье убить большое количество рыбы.
Пестициды же оказывают на речных обитателей долгосрочное негативное воздействие: у рыб появляются опухоли, хронические болезни. Провоцирует химия и рост токсичных водорослей…
Илья ДИМЕНШТЕЙН
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.