— Например, втрое меньше, чем в Голландии. Это было бы логично: в нашем климате, более холодном, меньше вредителей. Однако официальные данные вводят в заблуждение. В Голландии значительно больше обрабатываемой земли, чем у нас (при том, что эта страна значительно меньше Латвии). У нас очень много пустующих угодий, и когда подсчитывают применение пестицидов по стране, пустующую землю тоже учитывают – мол, это биологические хозяйства. Поэтому если взять только обрабатываемые у нас гектары, то пестицидов будет не меньше, чем в Голландии. По одной и той же технологии выращиваем все: от моркови до фруктов…

А во многих областях, по словам эксперта, по использованию химии мы уже переплюнули Западную Европу.

— Больше всего у нас выращивают пшеницы, следом — рапс. Считается, что и там, и там активнее всего применяются пестициды. Так вот: чтобы озимая пшеница не росла так высоко, в последние годы у нас стали применять в пять раз больше пестицидов, чем прежде! Все больше сейчас на крупных угодьях ячменя, бобовых, гороха. Там химии тоже немыслимо много…