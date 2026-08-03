Облака лишь временами будут закрывать солнце и не принесут осадков.
При слабом западном, юго-западном ветре температура воздуха достигнет +20..+24 градусов.
В Риге в понедельник облаков станет больше, погода будет сухой и сохранится слабый ветер, столбик термометра в тени поднимется до +23, +24 градусов.
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