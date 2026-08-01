В июне 2025 года FESCO поставила «Янину» на регулярную линию между Индией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Новороссийском. При этом за последние четыре месяца заходов судна в ОАЭ не зафиксировано: вместо этого оно останавливалось в Саудовской Аравии, Египте и Турции, обратил внимание The Insider.

За июль ВСУ поразили 205 российских транспортных судов: 130 — в Азовском море и 75 — в Черном, сообщил в четверг командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт Бровди. В числе целей были паромы, соединяющие Россию с Крымом, а также танкеры, сухогрузы, газовозы, буксиры и портовая инфраструктура.

Бровди называл задачей кампании, которую уже стали называть крупнейшей морской войной за последние полвека, — ликвидацию теневого флота РФ в регионе и паралич доставки топлива и грузов в Крым.