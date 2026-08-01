На борту были 17 членов экипажа, все они спаслись. По словам Лихачева, всех моряков, кроме одного, подобрало судно Delphinus, которое ночью выдвинулось в район происшествия. Последнего нашли утром в субботу и доставили на берег авиацией Черноморского флота. Состояние экипажа оценивается как удовлетворительное, заключил Лихачев.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ поразили 143-метровый контейнеровоз «Янина» под флагом России, и показал видео приближения морского дрона к судну. По данным сервиса MarineTraffic, оно следовало в Новороссийск из Индии.
FESCO находится под санкциями Великобритании и ЕС. Это одна из крупнейших транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Флот группы включает более 30 судов.
В июне 2025 года FESCO поставила «Янину» на регулярную линию между Индией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Новороссийском. При этом за последние четыре месяца заходов судна в ОАЭ не зафиксировано: вместо этого оно останавливалось в Саудовской Аравии, Египте и Турции, обратил внимание The Insider.
За июль ВСУ поразили 205 российских транспортных судов: 130 — в Азовском море и 75 — в Черном, сообщил в четверг командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт Бровди. В числе целей были паромы, соединяющие Россию с Крымом, а также танкеры, сухогрузы, газовозы, буксиры и портовая инфраструктура.
Бровди называл задачей кампании, которую уже стали называть крупнейшей морской войной за последние полвека, — ликвидацию теневого флота РФ в регионе и паралич доставки топлива и грузов в Крым.
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