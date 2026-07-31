«Все будет проверено, но на данный момент — это северокорейская баллистическая ракета. Союз московских подонков с безумным режимом в Северной Корее ради ракет, ради северокорейского контингента здесь, в Европе, на наших границах, и ради убийства наших украинских детей», — сказал Зеленский.
Военный источник Reuters сообщил, что во время атаки на Днепропетровскую область украинские радиолокаторы зафиксировали несколько следов, характерных для северокорейских баллистических ракет малой дальности KN-23 или KN-24. При этом пока известно только одно место попадания такой ракеты, отметил собеседник агентства. Россия начала обстреливать Украину северокорейскими ракетами в конце 2023 года. Однако с августа прошлого года случаев ударов этим оружием зафиксировано не было.
По словам источника Reuters, у России могли появиться новые запасы оружия, которыми она может воспользоваться для усиления воздушных атак. Северокорейские ракеты имеют более крупную боеголовку и большую дальность, чем российские баллистические ракеты «Искандер», но при этом они менее точны, добавил собеседник агентства.
Ранее Зеленский заявил, что Россия готовится принять еще 30 тыс. военнослужащих из Северной Кореи, а также рассчитывает получить новые пусковые установки для баллистических ракет. По его словам, Москва учит Пхеньян вести войну и помогает совершенствовать его вооружение. Это представляет угрозу «для каждого в Азии, кто находится в зоне досягаемости северокорейских ракет», подчеркнул украинский президент. «Мы будем противодействовать», — пообещал он.
До этого в Украине сообщали, что Россия начала использовать технологии северокорейских баллистических ракет для модернизации собственного вооружения. В частности, для повышения эффективности российских ракетных комплексов были использованы некоторые технические решения северокорейских ракет KN-23.
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