Военный источник Reuters сообщил, что во время атаки на Днепропетровскую область украинские радиолокаторы зафиксировали несколько следов, характерных для северокорейских баллистических ракет малой дальности KN-23 или KN-24. При этом пока известно только одно место попадания такой ракеты, отметил собеседник агентства. Россия начала обстреливать Украину северокорейскими ракетами в конце 2023 года. Однако с августа прошлого года случаев ударов этим оружием зафиксировано не было.

По словам источника Reuters, у России могли появиться новые запасы оружия, которыми она может воспользоваться для усиления воздушных атак. Северокорейские ракеты имеют более крупную боеголовку и большую дальность, чем российские баллистические ракеты «Искандер», но при этом они менее точны, добавил собеседник агентства.