В результате удара никто не погиб. В компании на запрос The Guardian не ответили.

Минобороны РФ в сводке за 26 июля сообщало, что российские войска поразили «место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов в юго-западной части Киева», где производили до тысячи беспилотников в месяц «с привлечением специалистов украинско-американской компании». Название компании не приводилось.