Очередной массированный воздушный удар России по Киеву вновь показал, что Украине срочно необходимы в качестве помощи от партнеров дополнительные системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также ракеты-перехватчики, написал временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига в субботу, 1 августа.
«Это уже второй столь массированный удар всего за два дня. Не сумев достичь своих целей на поле боя, Россия усиливает воздушные атаки и террор против мирного населения», — заявил Сибига, подчеркнув, что скорость принятия решений и поставок имеет решающее значение.
Зеленский: Ночью удалось сбить лишь одну ракету из 35
Ночью Россия выпустила по Украине 35 ракет, из них 27 баллистических и 185 ударных дронов разных типов. Сбить удалось лишь одну баллистическую ракету из-за отсутствия снарядов для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «И именно такой дефицит перехватчиков против баллистики только поощряет Россию наносить такие удары», — написал он.
«Очень важно, чтобы партнеры услышали, что эти средства нужны не на складах для возможных сценариев, а здесь и сейчас, чтобы российскую войну можно было сдержать и остановить в Украине», — призвал украинский президент.
Второй массированный удар РФ за два дня
После предыдущего массированного удара России по Киеву президент Украины Владимир Зеленский также обращался к союзникам Украины с призывом поддержать страну поставками ракет для систем ПВО, указав на их «критическую» нехватку.
«Важно, чтобы наши партнеры полностью понимали, что происходит и что от их готовности или неготовности помочь ракетами для ПВО напрямую зависит защита жизней людей. Прежде всего это касается Соединенных Штатов и тех партнеров, которые располагают ракетами для ЗРК Patriot и могут ими поддержать нашу оборону», — написал Зеленский.
Удар РФ по Киеву: погибли 9 человек, 28 получили ранения
Россия в ночь на 1 августа атаковала Киев, в том числе баллистическими ракетами. Согласно последним данным Киевской городской военной администрации (КГВА), в результате российской атаки погибли как минимум девять человек, еще 28 получили ранения. Им оказывают медицинскую помощь. Среди пострадавших есть 13-летний и 17-летний подростки.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.