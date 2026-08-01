Ночью Россия выпустила по Украине 35 ракет, из них 27 баллистических и 185 ударных дронов разных типов. Сбить удалось лишь одну баллистическую ракету из-за отсутствия снарядов для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «И именно такой дефицит перехватчиков против баллистики только поощряет Россию наносить такие удары», — написал он.

«Очень важно, чтобы партнеры услышали, что эти средства нужны не на складах для возможных сценариев, а здесь и сейчас, чтобы российскую войну можно было сдержать и остановить в Украине», — призвал украинский президент.