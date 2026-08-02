Она провела видеоконференцию с еврокомиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером и с ответственной за вопросы Средиземноморья и демографии Дубравкой Шуйцей, чтобы обсудить миграционный кризис в Сеуте.
«Благодаря эффективной работе испанских и марокканских сил правопорядка ни один человек не добрался до материковой части Испании или остальной территории ЕС», — сказала фон дер Ляйен.
Это заявление прозвучало на фоне призыва большинства стран ЕС в субботу провести внеочередные переговоры по сложившейся ситуации.
В открытом письме лидеров 22 из 27 стран ЕС содержалось требование, чтобы министры внутренних дел блока провели видеовстречу «в экстренном порядке», согласовали быстрый и скоординированный ответ и «предотвратили дальнейшие неконтролируемые переходы».
Фон дер Ляйен приветствовала эту инициативу, заявив, что Союзу необходим «процесс извлечения уроков, который поможет укрепить европейскую устойчивость».
Министерство внутренних дел Испании сообщило в субботу, что почти все 60 000 мигрантов, прорвавшихся через границу со среды, уже покинули территорию, а ситуация в Сеуте почти полностью нормализовалась.
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