Это заявление прозвучало на фоне призыва большинства стран ЕС в субботу провести внеочередные переговоры по сложившейся ситуации.

В открытом письме лидеров 22 из 27 стран ЕС содержалось требование, чтобы министры внутренних дел блока провели видеовстречу «в экстренном порядке», согласовали быстрый и скоординированный ответ и «предотвратили дальнейшие неконтролируемые переходы».

Фон дер Ляйен приветствовала эту инициативу, заявив, что Союзу необходим «процесс извлечения уроков, который поможет укрепить европейскую устойчивость».