Самый крупный за всю историю одномоментный наплыв нелегалов на территорию ЕС вызвал обеспокоенность европейских правительств, несмотря на то что Сеута расположена на африканском континенте и не предлагает мигрантам простого маршрута в материковую Европу.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони первой подняла эту тему в четверг, объявив о «чрезвычайных мерах» для защиты границ страны.