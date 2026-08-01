На фоне вторжения 60 000 нелегальных мигрантов в испанский анклав Сеута, ряд стран ЕС добиваются временного исключения Испании из Шенгенской зоны свободного передвижения — это крайняя мера, которую можно применять лишь в исключительных случаях.
Самый крупный за всю историю одномоментный наплыв нелегалов на территорию ЕС вызвал обеспокоенность европейских правительств, несмотря на то что Сеута расположена на африканском континенте и не предлагает мигрантам простого маршрута в материковую Европу.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони первой подняла эту тему в четверг, объявив о «чрезвычайных мерах» для защиты границ страны.
В пятницу Италия вновь ввела контроль на воздушной и морской границе с Испанией после заседания под председательством министра внутренних дел Маттео Пьянтедози.
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен поддержала запрос Италии, призвав другие европейские страны последовать её примеру. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила рассмотреть такой вариант. Призыв такжеподдержали ведущие правоцентристские политики по всей Европе.
Можно ли приостановить участие Испании в Шенгене?
Согласно Кодексу Шенгенских границ, ЕС может рекомендовать приостановить участие страны в Шенгенском соглашении как крайнюю меру, которую допускается применять только в случае «устойчивых серьёзных недостатков в контроле внешней границы».
В таком случае Еврокомиссия должна внести предложение о приостановке, которое затем должны утвердить остальные государства – члены ЕС.
Тогда соответствующей стране будет рекомендовано восстановить контроль на своих внутренних границах с другими государствами-членами.
Пока нет признаков того, что эта процедура будет запущена в ближайшее время.
«Проводятся регулярные оценки, и если на пункте пропуска через границу выявляются серьёзные недостатки, мы готовим доклад, который сначала обсуждается с соответствующим государством-членом», – сообщил представитель ЕС, не вдаваясь в дальнейшие подробности.
Комиссия также указала, что в отношении испанских анклавов Сеута и Мелилья в системе Шенген действуют особые правила, фактически превращающие их во внешние территории, когда речь идёт о свободе передвижения.
«Между Сеутой и Мелильей и остальной частью Шенгенской зоны уже существует пограничный контроль», – отметил представитель ЕС.
Любая страна ЕС может временно вернуть проверки на своих внутренних границах с Испанией на срок до шести месяцев с возможностью продления, как это сделала Италия, установив контроль на один месяц.
Во Франции контроль уже действует на всех сухопутных границах: такое решение было принято ещё до кризиса в Сеуте и связано с другими причинами, включая продолжающиеся джихадистские угрозы, рост числа антисемитских нападений и усиление насилия среди мигрантов.
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес объявил об усилении контроля на границе после начала кризиса.
Португалия, другая страна ЕС, имеющая сухопутную границу с Испанией, пока не прибегала к такой мере, но в пресс-релизе заявила, что «целостность Шенгенской системы зависит от жёсткого контроля внешних границ».
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